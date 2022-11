FTX faliu e é acusada de ser um esquema Ponzi maciço. Credores perdem 3,1 mil milhões

Há cerca de uma semana demos a conhecer a disputa entre a Binance e a FTX, onde esta última acabou por ficar numa posição muito complicada. Conforme foi visto no mercado das criptomoedas, num dia, o valor dos tokens FTT da FTX caiu até 75%. Agora que a FTX pediu a falência, é a vez da empresa dizer a verdade sobre as suas dívidas, que são enormes. Deve quase 3,1 mil milhões de dólares aos seus 50 maiores credores.

Este novo golpe no mercado das criptomoedas vem reforçar as críticas de alguns nomes grandes do mercado da tecnologia. Será mesmo que este mercado se baseia a "100% na teoria do maior idiota"?

Criptomoedas: "Um esquema Ponzi maciço"?

As moeda digital chegaram e dispararam em 2020 e principalmente em 2021, onde podemos ver o pico da Bitcoin e outros como o Ethereum. Nesta altura, a extração de moeda criptográfica era rentável e, por conseguinte, muitas pessoas decidiram envolver-se neste negócio.

Por sua vez, tudo isto levou a que as moeda digital deixassem de ser um tópico de nicho conhecido de há anos atrás para se tornarem agora um conceito conhecido pela maioria das pessoas. No entanto, serviu também para mostrar quão voláteis podem ser, pois o valor destas moedas continuam a ser uma montanha-russa de altos e baixos.

Muitas pessoas entraram no mundo criptográfico, mas quando acontecem estes "desastres", o mercado entra em colapso, as empresas criptográficas começam a cair uma após a outra, incapazes de resistir aos vários golpes.

FTX deixa um buraco de mais de 3,1 mil milhões de dólares

A FTX já declarou falência na sequência do que aconteceu aos tokens FTT e Binance. Há algumas semanas, e após algumas jogadas de bastidores, os responsáveis prometeram que liquidariam qualquer FTT restante e começaram a ver uma inundação de clientes a querer levantar os seus fundos em antecipação do golpe que estava para vir.

Agora que está falida, a FTX foi obrigada a anunciar as dívidas pendentes aos seus 50 maiores credores, sejam eles indivíduos ou entidades jurídicas.

Somando tudo isto, estamos a falar de nada menos do que uma dívida de 3,1 mil milhões de dólares, um valor muito superior ao esperado. Isto mostra quanto dinheiro geriam dentro da plataforma de câmbio de divisas criptográficas e quanto dinheiro efetivamente existia para cobrir os investimentos. A FTX foi agora acusada de ser na realidade um esquema Ponzi maciço que só foi bem sucedido graças às celebridades que o promoveram.

Só 1,45 mil milhões são dos dez maiores credores

Continuando com a dívida após a falência da FTX, é revelado que os dez maiores credores totalizam 1,45 mil milhões de dólares. Praticamente metade da dívida para os 50 acima mencionados é transportada pelos 10 primeiros, pelo que já podemos imaginar quão grandes serão os números.

Os nomes dos principais credores não foram revelados, mas sabemos os montantes que o devedor FTX terá de lhes pagar. Como Top 1 teremos nada menos que 226.280.579 dólares em dívida, ou seja, 226 milhões de dólares, quase nada.

Também foi revelado que o segundo lugar significa uma dívida de 203.292.504 dólares, pelo que estamos a falar de 203 milhões de dólares. O mais problemático é que se tomarmos o total de 3,1 mil milhões de dólares, isso envolve apenas 50 pessoas. Se tivermos em conta que há uma estimativa de 1 milhão de clientes e investidores com perdas após a falência da FTX, estamos a olhar para milhares de milhões de dólares em dívida no total.

Até agora apenas os 50 primeiros foram confirmados e a FTX afirmou ter estado em contacto com dezenas de agências reguladoras dos EUA.