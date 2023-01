A segurança na Internet tem aumentado nos últimos anos, muito impulsionada pela Google e pelo seu browser, o Chrome. A quase obrigatoriedade de usar HTTPS veio trazer uma camada de proteção adicional e criou assim uma rede mais segura.

Na sequência destes trabalhos, a Google prepara agora uma novidade para o Chrome, para o tornar mais seguro. Vai passar a bloquear downloads que sejam feitos em HTTP e assim garantir que estes estão em segurança.

Mais proteção no Chrome

Em muitas situações a Google aplica no Chrome medidas de segurança que são quase impostas aos utilizadores. Estas procuram garantir a sua proteção, de forma transparente e sem que estes tenham noção que estão ao abrigo destas regras. Nem todos concordam, mas a verdade é que funcionam a seu favor.

Uma destas medidas poderá chegar em breve a este browser e assim tornar os downloads mais seguros. Todos os que surjam de links que assim estejam em HTTP vã ser bloqueados e os utilizadores alertados para esse facto, segundo o que pode ser visto no código e depois foi explicado.

Google bloqueia download não seguros

Esta novidade irá alargar o que já existe disponível e que bloqueia muito deste tráfego. Caso o utilizador seja reencaminhado para um link não seguro ou para outra página para descarregar qualquer ficheiro, esta medida irá proteger o browser e o sistema, com este bloqueio.

Ao trazer esta medida, consegue assim reforçar o que está já presente e que passa por alertar o utilizador sempre que o site seja inseguro ou tenha formulários com o mesmo grau de proteção. Estes alertas não se limitam à barra de endereços e são também mostrados no próprio browser antes do acesso.

Medidas para proteger utilizadores

A Google tem dado a possibilidade de estes mecanismos serem controlados ou até ativados de forma antecipada. A sua ideia para o futuro é que toda a comunicação e downloads sejam realizados em ambiente seguro e protegido, para ficarem imunes a intervenções de terceiros na Internet.

Esta novidade deverá chegar em breve para testes, provavelmente com a versão 111, a ser lançada em março de 2023. A disponibilização completa e total deverá se apenas mais perto do final do ano, depois de ser avaliada nas diferentes versões de testes.