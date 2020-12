TOP artigos mais vistos em 2020 no Pplware

2020 foi especial, único, e ficará nas nossas memórias para sempre. Um ano fortíssimo em desenvolvimento científico, que naturalmente teve a sua ênfase e fez parte do interesse de boa parte dos nossos visitantes, nomeadamente no que se refere à COVID-19.

Mas a par com isso o desenvolvimento tecnológico prosseguiu, nomeadamente com o lançamento das novas consolas, muitos smartphones, processadores, placas gráficas e muito mais. Mas quais terão sido os artigos mais vistos do ano?

Janeiro

A Terra atinge hoje o periélio da sua órbita. Assim, o planeta estará no ponto mais próximo do Sol na sua trajetória. Então, quando um corpo se encontra no periélio, ele tem a maior velocidade de translação de toda a sua órbita. Segure-se porque viaja a mais de 110 mil quilómetros por hora.

Na verdade, apesar de estar sentado numa cadeira neste momento, está a “andar” a uma velocidade infernal.

Fevereiro

Depois dos radares que apanham quem vai ao telemóvel, chegam agora os radares que detetam quem trava e depois acelera. O novo sistema consegue detetar quais os condutores que, repentinamente, reduziram a velocidade.

Saiba como funcionam os “radares em cascata!…

Março

Os números não deixam qualquer tipo de dúvida! Temos de nos proteger da COVID-19, ficando em casa esperando que tal momento duro da humanidade passe o mais rápido possível.

Se tiver algum tipo de sintomas as ordens são para ficar em casa e ligar para a Saúde 24 (número 808 24 24 24). Antes de o fazer pode sempre realizar um auto diagnóstico.

Abril

O Zoom é uma plataforma de videoconferências que se tornou imensamente popular com a pandemia da COVID-19. Na verdade, o seu CEO tornou-se num dos homens mais ricos do mundo quando este software passou de cerca de 10 milhões de utilizadores para 200 milhões, no início deste mês. Contudo, a estrutura do Zoom não estava preparada para oferecer privacidade e segurança aos utilizadores e os casos começam a abalar a plataforma.

Depois do roubo de dados dos utilizadores, episódios de invasão das conversas e vídeos espalhados na Internet com gravações das reuniões, apareceram agora 500 mil contas à venda. O caso é muito grave!

Maio

A cada semana que passa as esperanças de uma vacina ou tratamento que acabe com a COVID-19 parecem aumentar. Dos últimos avanços há a destacar a empresa biofarmacêutica Sorrento que poderá ter encontrado um avanço significativo no potencial tratamento ao SARS-CoV-2, o vírus que leva à COVID-19.

A empresa divulgou detalhes da sua investigação pré-clínica e anunciou que encontrou um anticorpo que fornece “100% de inibição da infeção pelo vírus SARS-CoV-2 de células saudáveis ​​após quatro dias de incubação”.

Junho

Os olhos dos gamers estão postos nas nas últimas notícias em busca de alguma novidade relativa às consolas mais aguardadas, a Xbox Series X e a PlayStation 5.

Para além do design, os fãs estão ansiosos por saber quanto vai custar cada uma destas consolas. Mas parece que a Amazon se descuidou e revelou acidentalmente o preço da PlayStation 5.

Julho

Como já revelamos aqui, em novembro deste ano há novas regras para a inspeção automóvel. As novas leis estão já em Diário da República e há várias mudanças. Por exemplo, o veículo não deverá ser sujeito a inspeção, quando o inspetor considere que o seu estado ou o da sua carga não permitem a realização de todos os ensaios e verificações sem colocar em risco a sua integridade física ou a de terceiros ou provocar danos em equipamentos de inspeção, nas instalações ou no próprio veículo.

Se retirou o filtro de partículas do seu carro é melhor repor, pois, pode chumbar na inspeção.

Agosto

As novas chapas de matrícula dos carros portugueses mudaram. O novo modelo, que passou a ser obrigatório para todas as matrículas atribuídas a partir de 2 de março de 2020, perdeu a barra amarela, com a indicação do mês e ano de registo dos veículos.

Os novos carros chegam já com o novo modelo de chapa de matrícula, mas os carros mais antigos também podem ter. No entanto, alguns não têm seguido à risca a lei. Segundo dados recentes, foram multados 2.136 condutores pela PSP por causa de problemas das matrículas.

Setembro

O CEO da Tesla desde sempre deixou claro que pretende que os seus veículos elétricos sejam seguros e correspondam às necessidades dos seus clientes. A contrariar esta vontade, Elon Musk foi recentemente vítima de acusações que se prendiam com o facto de os seus automóveis provocarem acidentes e mortes, por culpa de alguns dos seus automatismos.

Agora, uma utilizadora do Twitter agradeceu à empresa por ter fabricado o veículo que salvou a vida do seu marido.

Outubro

Se há rede que se tornou importante no meio profissional, comercial, político e doméstico é o WhatsApp. Assim, hoje temos contactos com amigos, familiares, grupos de pais da escola dos nossos filhos, grupos dos clientes, de fornecedores, etc… Nesse sentido, esta é uma ferramenta que importa dominar. Em tempos já ensinamos uma série de dicas para qualquer pessoa perceber os meandros desta rede, mas hoje vamos um pouco mais além. Vamos ver se conseguimos ler o que estava naquela… mensagem apagada.

O truque pode ser interessante nalguns casos em que ficamos mesmo intrigados com o que lá estaria. Mas para alguém se dar ao trabalho de criar software para isso, algo mais estará a cativar as pessoas.

Novembro

A corrida a Marte parece trazer um novo capítulo no que toca à gestão e governo das terras extraterrestres conquistadas. Segundo o que a empresa Elon Musk decidiu, e anunciou nos termos do serviço dos satélites Starlink, em Marte a empresa não vai reconhecer a autoridade ou soberania de nenhum governo da Terra.

É interessante perceber que nos Termos de serviço ao consumidor do projeto está definido que “Marte será um planeta livre”. Mas, o que quer a empresa dizer com isso?

Dezembro

A história vale pela curiosidade do voo atribulado e pela resistência dos dispositivos eletrónicos. As imagens captadas pelo iPhone são breves. O episódio passou-se com o ambientalista Ernesto Galiotto que deixou cair o seu smartphone quando voava por cima da Praia do Peró, em Cabo Frio, no RJ. Conforme mostram as imagens, ele tentou fotografar a paisagem do avião e perdeu o dispositivo a 300 metros de altura.

Na manhã seguinte, recorrendo à App Encontrar e à localização GPS do smartphone, este foi encontrado são e salvo.

Ano 2020

No âmbito da ciência, que faz parte da nossa linha editoria, é natural que a COVID-19 tenha sobressaído neste ano. Desde o esclarecimento, a ajuda, a sensibilização e a desmistificação, procurámos manter o nosso público informado com clareza e objetividade, e isso refletiu-se na tendência observada.

Outros assuntos do interesse social também se destacaram, como as novas matrículas e toda a controvérias a elas associada, a evolução tecnológica nos radares de velocidade, e a iminente problemática com a anulação ilegal do filtro de partículas.

A par com o que mais se destacou, claro, não descurámos as novas tecnologias e o seu papel no dia-a-dia e na mudança nos hábitos lá em casa. Relativamente a consumo de conteúdos, o aparecimento do Disney+ teve muita relevância, a par com a Netflix que continua a despertar grande interesse nos nossos visitantes. Continuámos com a apresentação de várias análises, com o rigor havitual, e oferecemos também muitos prémios em vários passatempos.

O pódio…

No 3º lugar do pódio do ano 2020 fica assim o artigo “Amazon divulga acidentalmente o preço da PlayStation 5“, um artigo publicado em junho. O 2º lugar vai para o artigo “Hoje a Terra atinge a sua velocidade máxima: 110.700 Km/h“, um assunto que despera bastante a curiosidade de todos.

O 1º lugar, que foi também o artigo mais visto no mês de maio, incide precisamente no assunto do ano, que tanta tinta fez (e ainda faz) correr por todo o planeta: a pandemia mundial.

Em nome da equipa do Pplware, votos de um ano 2021 carregado de saúde e sucessos.

Deixe as suas sugestões para o ano de 2021!