Jogos Online: Portugueses apostam 599 mil euros por hora

Sim, leu bem… 599 mil euros por hora em jogos online! Em tempo de pandemia, o volume de apostas no jogo online em Portugal disparou em Portugal. Nos três primeiros trimestres de 2020, o número de apostas cresceu mais de 60% e aproximou-se dos quatro mil milhões de euros.

A cada hora, até 30 de setembro, foram apostados perto de 600 mil euros.

Jogos de fortuna ou azar registam 3.474,6 milhões de euros em apostas…

Os portugueses apostaram quase quatro mil milhões de euros no jogo online nos primeiros nove meses deste ano, um valor que foi impulsionado pelos jogos de fortuna e azar, segundo revela o Jornal de Negócios.

Os dados foram revelados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) e mostram que o volume apostado cresceu 63,1% face ao período homólogo de 2019. A maior fatia foi nos jogos de fortuna e azar que registaram um montante de apostas de 3.474,6 milhões de euros (subida de 68,9%).

Os jogos de fortuna ou azar são aqueles cujo resultado é contingente por assentar exclusiva ou fundamentalmente na sorte, sendo a sua exploração e prática permitidas exclusivamente nos casinos existentes em zonas de jogo permanente ou temporário criadas por decreto-lei.

A exploração de modalidades afins do jogo de fortuna ou azar e outras formas de jogo fica dependente de autorização do membro do Governo responsável pela área da Administração Interna, que fixará, em cada caso, as condições que tiver por convenientes e determinará o respetivo regime de fiscalização.

A receita bruta (jogos de fortuna e azar + apostas desportivas à cota) chegou aos 223,1 milhões de euros (valor de lucro, ou seja, com os montantes distribuídos em prémios ao total das apostas).

A receita fiscal para os cofres do Estado em sede de imposto especial sobre o jogo online (IEJO) ascendeu a 68,3 milhões de euros. Tal corresponde a uma subida de 19,2%, ou 11 milhões de euros, face aos primeiros nove meses de 2019. No terceiro trimestre de 2020 foram bloqueados 83 sites ilegais de jogo.