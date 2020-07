Inspeções: É melhor não retirar o filtro de partículas do seu carro

Como já revelamos aqui, em novembro deste ano há novas regras para a inspeção automóvel. As novas leis estão já em Diário da República e há várias mudanças. Por exemplo, o veículo não deverá ser sujeito a inspeção, quando o inspetor considere que o seu estado ou o da sua carga não permitem a realização de todos os ensaios e verificações sem colocar em risco a sua integridade física ou a de terceiros ou provocar danos em equipamentos de inspeção, nas instalações ou no próprio veículo.

Se retirou o filtro de partículas do seu carro é melhor repor, pois, pode chumbar na inspeção.

A partir de novembro as regras para inspeção de veículos está mais apertada. Os centros de inspeção vão passar a avaliar se os veículos possuem o respetivo filtro de partículas. O filtro de partículas é um filtro cerâmico. Uma peça produzida em cerâmica porosa de cordierite ou carboneto de silício com uma estrutura parecida à de um favo de mel, mas com células quadradas em vez de hexagonais. Está colocada entre a linha de escape dos motores turbodiesel (a partir de agora todos os motores a gasolina passam a ter este componente) e evitam a emissão de partículas nocivas para a atmosfera.

Paulo Areal, presidente da Associação Nacional dos Centros de Inspeção Automóvel (Ancia), revelou ao Observador que…

Todo o investimento necessário em equipamento para fiscalizar as emissões de partículas foi realizado em 2014, quando saiu a diretiva europeia e nós fomos informados que iria ser implementada em Portugal. Nessa altura, investimos mais de 30 milhões de euros, para ter tudo pronto, mas como só agora o IMT definiu o quadro legal, só a partir de novembro vamos poder começar a impor os limites que já são aplicados há muito pelos restantes países europeus

O filtro é uma peça que custa muito dinheiro. Quando começa a dar problemas, a solução para por retirá-lo apesar de ser ilegal. No entanto, revela o Observador que existem empresas a anunciar que realizam esta operação sem que os centros consigam detetar a marosca.

Isto porque mantêm a caixa exterior e soldam um tubo no seu interior para o inibir. Outro tipo de cliente que habitualmente retira o filtro de partículas é o fã do tuning que, para extrair mais uns cavalos do motor, incrementa a pressão do turbocompressor, “vitamina” a bomba de gasóleo e retira o filtro, que se lá continuasse rapidamente ficaria saturado e a obrigar a operações de limpeza extra por incineração.

