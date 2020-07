30 anos ETICADATA, na frente do software de gestão empresarial

30 anos de vida, recheados de sucesso, marcam o aniversário de uma das empresas portuguesas de software ERP mais conhecidas: a ETICADATA.

Conheça por dentro a referência nacional nas mais diversas áreas de negócio de apoio à gestão, com soluções práticas e inovadoras que se adaptam aos mais diferentes cenários e utilizadores.

Na verdade, é quase possível afirmar que, perante tamanho sucesso, ao longo dos últimos 30 anos a ETICADATA praticamente dispensa apresentações.

Sem dúvida, o seu software ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistema Integrado de Gestão Empresarial) é, todavia, uma ferramenta essencial na gestão de qualquer empresa, seja ela grande ou pequena.

Soluções ERP ETICADATA

As soluções de ERP ETICADATA são desenvolvidas com os mais modernos recursos tecnológicos, considerando toda a experiência adquirida ao longo dos anos.

Porquanto, trata-se de uma linha de soluções completamente integradas que oferecem controlo absoluto sobre todos os processos operacionais, fiscais, administrativos e financeiros, tendo em mente as peculiaridades dos processos comerciais das empresas, independentemente da sua dimensão.

O ERP ETICADATA apresenta-se como uma única aplicação, que é comercializada em 3 linhas distintas:

A linha BASIC para as micro empresas. Só disponível em monoposto e com um número limitado de funcionalidades;

A linha PREMIUM, para empresas com maiores necessidades ao nível de postos em rede e de mais módulos funcionais, adequada para PME’s;

A linha EXTENDED para médias e grandes empresas, com todas as funcionalidades e módulos disponíveis no software ETICADATA, com destaque para as capacidades de personalização e ajustes às suas necessidades.

Entrevista com José Gonçalves, CEO

Entrevistámos o CEO da ETICADATA e não hesitamos em perceber o segredo do sucesso da empresa, pois 30 anos é um verdadeiro marco histórico, especialmente na área das tecnologias em Portugal.

Conte-nos um pouco como nasceu a empresa e como e como se tem pautado a sua liderança

Fundada em 1990 a ETICADATA software é hoje em dia uma das referências das novas tecnologias nacionais, contando para tal com mais de 50.000 aplicações instaladas, distribuídas por diversas áreas de negócio nos quatros cantos do globo pelos mais de 200 parceiros de negócio.

Ao longo destes 30 anos de constante aposta na inovação, a ETICADATA tem estado na linha da frente na utilização das tecnologias mais recentes o que tem permitido alargar os limites na utilização destas ferramentas de apoio à gestão.

Vivemos hoje num mundo onde a tecnologia é peça indispensável, daí que todos os dias surjam novas empresas de tecnologia no mercado, mas há 30 anos a realidade era outra e bem diferente.

Não nos podemos esquecer que, por exemplo, o Windows 95, o sistema operativo que revolucionou o mercado mundial foi lançado pela Microsoft em 1995 e foi o grande responsável por transformar a forma como as empresas passaram a olhar para os computadores.

Mas, no fundo, criar uma empresa (ontem, tal como hoje), é uma aventura que exige e continua a exigir de todos os empreendedores uma entrega, resiliência e dedicação ímpares. Em 1990 acreditávamos que seria o momento certo para uma nova abordagem e novas experiências nesta área, aproveitando todo o know how que tínhamos na área administrativa e na gestão de empresas.

Fomos das primeiras startup em Portugal… e hoje em dia continuamos a assumir esse ADN…

A ETICADATA SOFTWARE continua a ser uma startup, só que hoje com 30 anos de experiência.

Estamos no caminho certo, a implementar as medidas necessárias para ocuparmos o lugar de destaque que merecemos ocupar. Na ETICADATA a inovação sempre fez parte do nosso ADN, em todos os processos funcionais e produtivos.

Ser uma das empresas referência é o melhor reconhecimento dos 30 anos de trabalho e dedicação no desenvolvimento de práticas de inovação e qualidade no sector das TI, e tal é resultado da conjugação do talento e do esforço de toda uma equipa que permitiu avançarmos com determinação e confiança no rumo que havíamos definido.

Nestes 30 anos, quais os maiores desafios que a empresa enfrentou?

As empresas de TI são obrigadas a inovar constantemente e nós todos os dias nos preparamos para esta mudança contínua. Sempre atentos às constantes e velozes mudanças no setor da informática, incorporamos constantemente inovações e novas tecnologias emergentes no nosso software.

Evoluir, levando o melhor da tecnologia disponível aos nossos clientes: é isso que pode explicar o nosso sucesso. Na última década as empresas têm vindo a aumentar o seu investimento na tecnologia, em grande parte devido à necessidade de responder a uma série de obrigações legais e fiscais impostas pelo Estado.

A evolução do próprio mercado global nos obriga a esta constante inovação. Temos orientado a nossa atuação de forma a ajustar os nossos produtos às necessidades de todo o tipo de empresas, oferecendo-lhes soluções simples, completas, flexíveis, integradas, intuitivas e profissionais.

A nossa estratégia valeu-nos nos últimos anos um crescimento sustentado dos resultados. Mas era obviamente mais fácil se fazer negócios então, apesar das empresas só mais tarde terem começado a investir com responsabilidade e consciência nas TIC para gerir as suas organizações. Então a oferta era mais que suficiente para as necessidades do mercado, hoje em dia tal não acontece e cada vez mais as organizações procuram o “fato à medida”.

Sendo uma empresa dedicada ao software de gestão, quais os segmentos que são mais desafiantes?

A ETICADATA oferece hoje uma ampla gama de soluções standard desenhadas para cobrir as necessidades das mais diversas empresas independentemente da sua dimensão e área de atuação.

Todas elas são desafiantes, uma vez que vivemos hoje num mundo onde a tecnologia é peça indispensável, daí que seja vital para as organizações a gestão com base em soluções de software de gestão como as nossas.

Tendo em conta o sucesso a olhos vistos, existiria algum projeto de carácter internacional?

O volume de vendas da ETICADATA para os mercados internacionais tem vindo a crescer nos últimos anos. Com a oferta renovada de software de gestão, o ERP ETICADATA tem vindo a consolidar a nossa aposta não só no mercado nacional como internacional com destaque para Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Espanha, Chile, Colômbia e Peru.

Com um portefólio de soluções completo a nossa ambição passa pela globalização da marca, sem nunca descurar o mercado português onde continuamos a conquistar quota de mercado.

Como tem a vossa empresa enfrentado a pandemia?

Fomos todos apanhados de surpresa por este surto pandémico, mas sempre estivemos focados em minimizar o impacto que o COVID-19 poderia ter em todo o ecossistema ETICADATA SOFTWARE.

Atempadamente implementamos um plano de contingência que incorporou uma série de medidas que consideramos terem sido adequadas, tendo em conta a responsabilidade social da ETICADATA SOFTWARE e a necessidade de garantir a qualidade e continuidade dos serviços essenciais que prestamos.

No que concerne às infraestruturas tecnológicas não foi difícil para a ETICADATA se adaptar para responder ao impacto desta pandemia, uma vez que ao longo dos anos já tínhamos incorporado o sistema de teletrabalho.

O que mudou foi a percentagem de colaboradores que ficaram em exclusivo em teletrabalho, que no nosso caso passou de 5% para 100% da equipa.

E o resultado não poderia ter sido melhor uma vez que respondemos com eficiência e eficácia às alterações legais e fiscais, disponibilizando aos nossos mais de 50.000 utilizadores versões adaptadas a esta nova realidade.

No vosso plano estratégico de futuro, para onde vai e que metas estabelece a Eticadata?

Apesar de uma natural e consciente apreensão, o desempenho conseguido ao longo destes anos permite-nos encarar o futuro com entusiasmo e otimismo.

São desafios estimulantes é certo, e estamos seguros que iremos responder à altura… sempre de acordo com os nossos princípios e valores, atuando sempre orientados ao cliente, construindo uma ETICADATA capaz de responder aos desafios desta era de novas exigências.

É certo que o futuro esse será mais difícil, volátil e incerto que nunca, mas sentimos que a economia nacional começa a dar os primeiros passos rumo à recuperação, mas o relançamento da economia a nível mundial, esse será obviamente feito a diferentes velocidades.

Estando a ETICADATA a operar para além do mercado nacional nos países já referidos este impacto terá diferentes “ondas de choque”, mas a ETICADATA já demonstrou ao longo destes 30 anos de existência a sua capacidade de superar desafios complexos e não duvido nem hesito em antecipar que seremos, uma vez mais, bem-sucedidos em superar os obstáculos que se venham a atravessar no nosso caminho, sempre com um profundo sentido de responsabilidade.