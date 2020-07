Mesmo com todas as medidas criadas para proteger os utilizadores no Windows 10, algumas apps tomam comportamentos anormais. Estas podem parar de funcionar corretamente assim deixarem de ter a utilidade que se espera para os utilizadores.

A Microsoft antecipou este problema e deu ao seu sistema uma ferramenta para usar nestes momentos. Está acessível a qualquer um e pode ser usada a qualquer momento. Assim, é simples tratar de uma app mal comportada no Windows 10.

As apps também podem ter problemas graves

As muitas apps que estão presentes no Windows 10 ou que são instaladas posteriormente são essenciais para os utilizadores. Para isso, estas devem funcionar corretamente e a todo o momento, para assim dar aos utilizadores todo o que estes esperam delas.

Assim, se estas deixarem de garantir o seu comportamento correto, trazem problemas para o sistema da Microsoft. Para resolver estes problemas e garantir que tudo está correto, a Microsoft tem uma funcionalidade ideal para usar nestes momentos.

É simples resolver no Windows 10

Para eliminar problemas das apps que receberam da loja da Microsoft, só precisam de carregar com o botão direito do rato em cima do seu ícone. No menu que for apresentado, devem escolher a opção Mais e depois Definições da aplicação.

Na janela que for aberta, associada às Definições, vão encontrar tudo o que está no Windows 10 sobre essa app. Têm no cabeçalho informação útil sobre o programador e a sua versão. Há ainda informação sobre os dados consumidos e a sua utilização total.

Uma excelente ferramenta da Microsoft

Para fazer a reposição da app, devem descer até ao final e encontrar a área Repor e o botão associado. Devem carregar neste e confirmar a ação que estão a realizar. Lembrem-se que todos os dados da app vão ser removidos, mesmo os pessoais e que podem ser essenciais.

Podem porquanto repetir este processo sempre que pretenderem ou sempre que necessitarem. Será mais simples manter as apps sempre a funcionar corretamente e sem problemas para os utilizadores. O Windows 10 agradece e a Microsoft também.