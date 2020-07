O malware é uma praga que tem afetado o Android de forma única ao longo dos anos. A Google tenta a todo o custo combater este flagelo e manter os utilizadores seguros e sobretudo protegidos contra problemas graves de segurança.

São constantes as descobertas de novas apps com malware. Assim, apareceram agora mais 11 apps infetadas. Estas já não estão na Play Store, mas precisam de ser removidas dos smartphones.

Mais 11 apps infetadas com malware na Play Store

São demasiado frequentes e recorrentes as situações de malware na loja de apps do Android. A Google normalmente reage de imediato e elimina as apps da sua loja do Android, para assim proteger os utilizadores e os seus smartphones.

Uma nova lista foi agora descoberta, revelando as 11 apps que têm malware presente. Este era já anteriormente conhecido e as medidas de proteção estavam ativadas. O problema chama-se Joker e a Google já tinha descrevido a forma como atuava.

Google já removeu estas apps maliciosas

Agora, e do que é descrito, o Joker tem uma nova forma de atuar. Passou a estar alojado no ficheiro manifest, numa string codificada, para assim não ser percetível por qualquer humano. Desta forma passa certamente despercebido a toda a avaliação que seja feita.

Outra medida que parece ter sido adotada por este malware é um processo de espera inteligente. O malware só se torna ativo ao fim de alguns dias, para assim escapar a toda a monitorização e avaliação que é feita pelo Play Protect.

Mais um problema para os smartphones Android

O impacto desta nova onda de ataque parece ser grande e estar a ter um sucesso elevado. Do que foi descoberto, estas 11 apps contam já com mais de 500 mil instalações e parece ter a adesão dos utilizadores de smartphones Android. A lista destas apps pode ser vista abaixo.

Novas apps Android com malware Imagem compress -> com.imagecompress.android

Contact with me -> com.contact.withme.texts

HM Voice Friends and SMS -> com.hmvoice.friendsms

Relaxation Message -> com.relax.relaxation.androidsms (duas versões diferentes)

Cheery Message ->: com.cheery.message.sendsms

Peason loving message -> com.peason.lovinglovemessage

Recovery Files -> com.file.recovefiles

LPLocker -> com.LPlocker.lockapps

Remind me Alarm -> com.remindme.alram

Training Memory game -> com.training.memorygame

Agora que a Google tratou de limpar estas apps da sua loja do Android, é entretanto hora dos utilizadores limparem os seus smartphones. Se tiverem instalada alguma destas fontes de malware, é importante que as removam de imediato para estarem protegidos.