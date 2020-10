WhatsApp: Especialista ensina “um truque” para podermos ler as mensagens apagadas

Se há rede que se tornou importante no meio profissional, comercial, político e doméstico é o WhatsApp. Assim, hoje temos contactos com amigos, familiares, grupos de pais da escola dos nossos filhos, grupos dos clientes, de fornecedores, etc… Nesse sentido, esta é uma ferramenta que importa dominar. Em tempos já ensinamos uma série de dicas para qualquer pessoa perceber os meandros desta rede, mas hoje vamos um pouco mais além. Vamos ver se conseguimos ler o que estava naquela… mensagem apagada.

O truque pode ser interessante nalguns casos em que ficamos mesmo intrigados com o que lá estaria. Mas para alguém se dar ao trabalho de criar software para isso, algo mais estará a cativar as pessoas.

Como ler mensagens apagadas no WhatsApp?

Segundo o vice-diretor do Instituto de Tecnologias Informáticas da Universidade Sinergia (Rússia), Anton Averin, existe um truque para se conseguir ler mensagens apagadas no WhatsApp.

É possível instalar a maior parte dos programas para restaurar mensagens apagadas somente para utilizadores do sistema Android. Um dos programas mais populares que permite ler uma mensagem perdida se chama Notif Log Notification History.

Explicou Averin.

A app parece simples e o seu modus operandi é igualmente prático. Assim, depois de a instalar, ao abrir o software todas as mensagens apagadas vão ficar fixas na página principal.

O método utilizado pela rede social permite que a informação do texto apagado seja conservada durante um período limitado. Quando expirar o prazo, a mensagem vai desaparecer da página principal da aplicação.

Assim, já se começa a perceber que há ainda algumas lacunas nas funcionalidades desta rede social. Provavelmente terá a ver com o que recentemente foi notícia no site WABetaInfo. Segundo que foi informado, o serviço de mensagens criptografadas WhatsApp realizará uma atualização importante, há muito aguardada por sua grande comunidade de utilizadores em todo o mundo.

E não funciona no Messenger?

Conforme sabemos, esta plataforma de comunicação, que faz parte do cardápio do Facebook, partilha muita tecnologia entre as várias redes. Assim, testamos e também funciona no Messenger. Usem e abusem, pelo menos “parece” que funciona razoavelmente bem.

