Procura uma VPN rápida e totalmente segura?

Tendo em conta a questão da privacidade, é comum ouvir-se falar em VPN (virtual private network). Este tipo de tecnologia permite que as comunicações sejam cifradas ponto a ponto e, além disso, permite também a ocultação da identidade durante as ligações.

Para quem procura uma VPN rápida e segura deverá continuar a ler este artigo.

Antes de apresentarmos as tecnologias em si, é importante que se percebe o que é uma VPN e que tipos existem.

VPN, o que é e para que serve?

Uma rede privada virtual (VPN – Virtual Private Network) garante a segurança das comunicações ponto a ponto, nomeadamente a privacidade, integridade e autenticidade dos dados. Para isso esta tecnologia faz a encriptação dos pacotes, garantindo que estes não sejam lidos por terceiros.

É “Virtual” porque a informação para uma rede privada é transportada “em cima” de uma rede já existente, mas também é “privada”, pois o canal de comunicação entre o emissor e o recetor é cifrado para garantir total segurança da comunicação.

Relativamente ao tipo de VPN existem também vários, como já diversas vezes abordamos. Os serviços mais comuns servem para acedermos a redes privadas através de redes públicas que não oferecem segurança. Depois há também as VPNs que têm como objetivo interligar dois locais (ex.2 escolas), criando assim um canal seguro de comunicação e permitindo também que se crie uma única rede local.

NordLynx – A tecnologia assente no rápido protocolo WireGuard

Uma das mais recentes tecnologias associadas às VPN é a NordLynx. Esta tecnologia oferece uma ligação VPN ultrarrápida tendo sido construída com base na espinha dorsal da tecnologia WireGuard. Em grosso modo, este é um novo protocolo de VPN de código aberto e que tem dado provas de ser mais rápido que o OpenVPN e o IKEv2.

O WireGuard por si só não pode garantir a privacidade do utilizador de acordo com os padrões de várias empresas, como é o caso da NordVPN.

Nesse sentido foi desenvolvido um sistema de NAT duplo (Network Address Translation), que ajuda a estabelecer uma ligação VPN segura não guardando nenhum tipo de informação do utilizador nos servidores.

Com usar o serviço NordVPN?

Antes de proceder à criação de uma conta para utilização do serviço da NordVPN é importante que conheça as características que são oferecidas por este serviço. A seguir destacamos as mais importantes:

Acesso à Internet de forma segura

Ligação Ultrarrápida

Sem registos de acesso

Transmissão sem interrupções

Servidores de VPN em qualquer lugar (incluindo Portugal)

Clientes para vários dispositivos/sistemas

Bloqueio de malware e anúncios

Apoio 24/7

Onion Over VPN

Para começar, devem descarregar o respetivo cliente para o vosso sistema. O NordVPN está disponível para os mais diversos sistemas.

Após instalarem a aplicação, devem autenticar-se na mesma usando as credenciais definidas durante o registo no serviço.

Em seguida escolham um servidor localizado no país que pretendam ou então a própria aplicação poderá escolher um aleatoriamente. De relembrar que após ser estabelecida a ligação ao servidor, a comunicação passa a ser encaminhada via esse servidor (como se fosse o nosso router). Todos os pedidos para a Internet são feitos através dessa máquina e não diretamente através da máquina que tem o cliente.

O cliente disponibiliza ainda várias funcionalidades que permitem, por exemplo, escolher o tipo de protocolo VPN (IkeV2, OpenVPN ou NordLynx). A ligação pode também ser logo iniciada quando o sistema arranca, estando assim o utilizador sempre protegido no acesso à Internet.

Pode ainda ativar a funcionalidade que permite bloquear malware.

Com uma VPN é também possível ultrapassar as limitações impostas pelos serviços de streaming no que diz respeito a regiões/acesso a conteúdos. No entanto, nem todos os serviços de VPN têm essa capacidade e os serviços de streaming são cada vez mais restritivos. Com os testes que realizamos com a NordVPN foi possível ultrapassar os geoblocks desses serviços, permitindo assim o acesso a conteúdo mais variado.

Como testar?

Uma das formas para perceberem que a vossa “identidade” na internet está alterada, ao usarem este cliente, é usarem um site, como o DNSLeak, para saberem qual a origem da vossa ligação.

Estando nós a experimentar de Portugal, verifiquem que estamos com um endereço IP (a nossa identidade) associado à Alemanha.

Extremamente fácil não é? O Pplware fez também um teste de velocidade com o nPerf sendo os resultados bastante satisfatórios.

Portanto, se a ideia é, nos meses que temos pela frente, estar a trabalhar deslocado do seu sítio físico na empresa, se pretender ter ligações seguras a servidores, serviços ou computadores remotos, experimentem esta ferramenta.

Em termos de valores, este serviço está atualmente com um bom desconto. Um plano de 2 anos tem agora um desconto de 68%. Tal significa que este serviço de VPN apenas custa 3,30 euros /mês. Saiba mais aqui.