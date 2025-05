E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os novos smartphones Xiaomi 15 e o novo Xiaomi Watch S4, falámos da Nintendo Switch 2 do robô inteligente da Physical Intelligence, e muito mais.

A tecnologia dos drones continua a surpreender, expandindo-se agora para a área da proteção contra fenómenos atmosféricos extremos. Investigadores no Japão apresentaram um sistema que transforma os drones em pára-raios móveis e direcionáveis.

Cientistas de Singapura desenvolveram um sistema que converte gotas de chuva em eletricidade, podendo gerar energia comparável à de painéis solares em telhados.

Sim, leu bem. Um grupo de cientistas descobriu o primeiro animal capaz de sobreviver sem oxigénio. Saiba mais sobre o Henneguya salminicola.

Este é um passo incrível da tecnologia. O primeiro paciente não verbal da Neuralink a receber o implante de um chip está a oferecer um vislumbre de como utiliza a tecnologia – editando e narrando um vídeo no YouTube apenas com sinais do seu cérebro.

O Xiaomi 15 representa a mais recente aposta da marca chinesa no segmento premium, destacando-se pelo seu design refinado, desempenho de topo e câmaras desenvolvidas em parceria com a Leica. Com o novo HyperOS 2 e o processador Snapdragon 8 Elite, este modelo promete uma experiência de utilização fluida e poderosa. Fique com a nossa análise.

Foram recentemente revelados mais alguns nomes que se vão juntar ao lançamento da Nintendo Switch 2. A consola, está prestes a chegar e, ao que parece, vem muito bem acompanhada. Venham conhecer esses jogos.

A ideia é simples e estamos a poucos anos de podemos em cada, com uma impressora desenhar o nosso próprio calçado. A ideia é incentivada por uma empresa britânica que lançou uma sandália 3D personalizada. Este calçado adapta-se ao pé, com digitalização e impressão local a pedido. Além do conforto, há também a objetivo de reduzir resíduos.

A Xiaomi continua a apostar no segmento dos smartwatches e o novo “Watch S4” é mais uma proposta que promete impressionar. Com um design premium, um ecrã de alta qualidade e funcionalidades bastante completas, este relógio pretende conquistar tanto os utilizadores casuais como os entusiastas do desporto. Mas será que cumpre o prometido? Fique com a nossa análise.

Os consumos de energia resultantes das plataformas de Inteligência Artificial são enormes, como já se percebeu. A solução não passa pelas energias ditas "limpas". A mais barata e "infinita" parece ser a energia nuclear. Como tal, a Google anunciou um investimento em várias centrais nucleares.

O modelo π0.5 da empresa Physical Intelligence promete uma nova geração de robôs domésticos capazes de se adaptarem a ambientes desconhecidos. Uma autêntica fada do lar nas limpezas e arrumações da casa.

A CATL, gigante chinesa do sector das baterias, tornou-se a primeira empresa a cumprir a nova norma nacional de segurança «sem fogo, sem explosão».

Na área dos smartphones há vários segmentos para diferentes carteiras e necessidades. No segmento Premium, onde encontramos os melhores e mais caros smartphones, o Xiaomi 15 Ultra ocupa, provavelmente, a primeira posição. Conheça o que diferencia este smartphone de outros do seu segmento.