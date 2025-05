Este robô é uma autêntica fada do lar, limpa e arruma a casa por si

O modelo π0.5 da empresa Physical Intelligence promete uma nova geração de robôs domésticos capazes de se adaptarem a ambientes desconhecidos. Uma autêntica fada do lar nas limpezas e arrumações da casa.

Um robô que faz falta em cada casa

O robô π0.5 foi concebido para compreender linguagem, imagem e ação. O sistema representa um avanço na generalização das capacidades robóticas — ainda que não seja dos mais rápidos.

O desenvolvimento de robôs capazes de atuar no mundo real enfrenta hoje um grande desafio: a sua capacidade de se adaptarem a ambientes novos e não previamente programados. Até agora, a maioria dos robôs eficazes era altamente especializada e treinada para contextos muito específicos — como os atuais aspiradores robóticos, por exemplo.

A Physical Intelligence, uma start-up dedicada à robótica e inteligência artificial que conta com o apoio financeiro de Jeff Bezos, propõe com o modelo π0.5 uma abordagem inédita: um sistema unificado que combina visão, linguagem e ação, permitindo ao robô interpretar instruções gerais e aplicá-las em lares nunca antes vistos.

Primeiro robô doméstico que improvisa para limpar toda a casa

O modelo foi treinado com base num conjunto de demonstrações robóticas, anotações visuais e comandos em linguagem natural. O objetivo é permitir uma adaptação fluída a novas situações — tal como um humano que entra num espaço desconhecido.

O projeto não visa uma perfeição imediata, mas sim um progresso contínuo rumo a uma inteligência física mais generalizada e flexível, dotando os robôs de comportamentos “úteis” em ambientes domésticos complexos.

O núcleo do projeto assenta num treino conjunto (co-training), que combina diversas fontes de dados: demonstrações práticas, instruções textuais e elementos visuais. Graças a esta abordagem, o π0.5 aprende não só a reconhecer objetos e cenas, mas também a compreender o contexto de uma tarefa, a sua lógica sequencial e os seus objetivos implícitos.

Por exemplo, quando um utilizador pede para “arrumar a cozinha”, o modelo não precisa de ter visto previamente aquela divisão ou os objetos específicos. É capaz de raciocinar com base em experiências anteriores noutros locais, associar instruções a ações pertinentes e identificar as ferramentas necessárias.

Em suma, o robô adapta-se ao ambiente e improvisa: pode colocar pratos no lava-loiça, fechar o micro-ondas, ou até fazer a cama noutra divisão, entre outras tarefas.

O robô está equipado com várias pinças, que lhe permitem agarrar objetos do quotidiano com precisão e delicadeza. Um comportamento que faz lembrar o recente Roborock Saros Z70, um aspirador robótico com uma pinça para pegar em objetos — mas aqui, numa escala muito mais abrangente.

Um mordomo completo, mas que leva o seu tempo a agir

Durante as experiências, o modelo π0.5 foi testado em ambientes domésticos onde nunca tinha sido utilizado antes. Conseguiu aí realizar tarefas como separar objetos, limpar superfícies ou executar sequências de arrumação, com um grau de autonomia notável.

O modelo continua, no entanto, longe de ser perfeito: não se garante que consiga concluir todas as tarefas à primeira tentativa, nem que as suas decisões sejam sempre as mais eficazes. Além disso, é bastante lento a executar cada ação, como mostra o vídeo que acompanha o artigo no blogue — com sequências bastante aceleradas e vários minutos necessários para cada tarefa.

Ainda assim, o objetivo principal é atingido: compreender uma instrução, interpretá-la num novo contexto e ajustar o comportamento consoante os obstáculos encontrados.

A Physical Intelligence sublinha que o π0.5 não está ainda destinado à comercialização imediata. Trata-se antes de uma base tecnológica, que poderá futuramente ser integrada em plataformas robóticas mais concretas, pensadas para se inserirem gradualmente nos espaços de vida quotidianos. Com este modelo, a empresa espera aproximar a robótica doméstica dos usos reais do dia a dia.