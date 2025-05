Empresa britânica lança sandália 3D personalizada que se adapta ao pé

A ideia é simples e estamos a poucos anos de podemos em cada, com uma impressora desenhar o nosso próprio calçado. A ideia é incentivada por uma empresa britânica que lançou uma sandália 3D personalizada. Este calçado adapta-se ao pé, com digitalização e impressão local a pedido. Além do conforto, há também a objetivo de reduzir resíduos.

Segundo a Vivobarefoot, este design promove a saúde dos pés e evita problemas biomecânicos associados às sandálias tradicionais.

Alguns valores a ter em conta:

Sandália personalizada, impressa em 3D

Produção local e sob encomenda

Desenhada para a saúde do pé e o ambiente

Vivobarefoot apresenta a primeira sandália minimalista totalmente personalizável

A inovação alia-se à sustentabilidade no mais recente lançamento da Vivobarefoot: a VivoBiome Tabi Gen 01, uma sandália que representa um salto em design ecológico, impressão 3D e saúde biomecânica.

Mas atenção, o produto é mais do que um calçado – é uma afirmação: menos resíduos, menos emissões, melhor adaptação ao corpo. Além de abrir portas para algo maior. Imagine o que será dentro de pouco tempo, cada pessoa em casa poder fazer o seu próprio calçado?

Tecnologia de personalização com impressão 3D

Graças à tecnologia patenteada scan-to-print, a Vivobarefoot pode digitalizar o pé do utilizador e criar um modelo totalmente adaptado à sua morfologia. Este método elimina a necessidade de tamanhos padronizados e evita a sobreprodução típica da indústria do calçado.

Produção local e a pedido: design que respeita a biomecânica natural

Sem fábricas em massa nem armazéns cheios de stock: cada par é produzido localmente após o pedido, reduzindo drasticamente emissões de transporte e desperdício de materiais.

Representa uma mudança significativa face ao modelo tradicional de produção em larga escala e distribuição global.

Ao contrário das sandálias convencionais, fabricadas em massa sem consideração pela saúde dos pés, o modelo Tabi Gen 01 é concebido para acompanhar o desenvolvimento funcional e natural do pé humano. Trata-se de um calçado minimalista, sem sola rígida nem elevações, permitindo contacto com o solo e liberdade de movimento.

Edição limitada e opções de compra

Foram produzidos apenas 590 pares nesta edição inaugural, disponíveis em preto, cinzento, verde e castanho. O preço é de 140 libras esterlinas (cerca de 163 euros). Disponíveis nas lojas emblemáticas da Vivobarefoot em Londres, Bristol e Praga, por reserva ou compra direta.

A personalização e produção sob encomenda podem revolucionar a indústria do calçado: evitam excedentes, eliminam a destruição de produtos não vendidos, reduzem o transporte e promovem o consumo consciente.

Além disso, a impressão 3D permite usar materiais mais sustentáveis e recicláveis, otimizando recursos e diminuindo a pegada de carbono.

Esta produção descentralizada pode reduzir em mais de 50% as emissões logísticas face aos métodos tradicionais.

Num cenário onde a indústria têxtil e do calçado representa cerca de 10% das emissões globais de CO₂, este tipo de inovação não é apenas bem-vinda — é urgente.

A Vivobarefoot mostra que é possível repensar o produto desde o início, com respeito pelo corpo, pelo planeta e pelas gerações futuras. Além disso, dá-nos uma pista.

Como referido, a evolução das tecnologias de impressão, como as impressoras 3D domésticas, e os materiais acessíveis, abrem a porta a cada pessoa poder imprimir o seu próprio calçado. Não estamos longe dessa realidade!