E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos os earbuds Xiaomi Redmi Buds 4 Pro e os jogos God of War Ragnarok e Football Manager 2023, falámos de vários avanços na ciência, e muito mais.

A sequela de um dos melhores jogos de sempre do Universo Playstation, já se encontra entre nós. God of War Ragnarok já chegou. Ragnarok representa um investimento extremamente forte dos Playstation Studios e que se justifica pelo facto desta ser, indiscutivelmente, uma das melhores séries de jogos que as consolas Playstation já tiveram oportunidade de receber.

O desenvolvimento do jogo ficou sob a responsabilidade dos Santa Monica Studios, e leva-nos novamente numa aventura que explora as profundezas da mitologia nórdica mas, mais... muito mais. Já experimentámos... vamos ver!

Foram criados por uma empresa portuguesa e flutuam, atualmente, num lago nos Países Baixos. Estes inovadores painéis solares seguem o Sol, numa tentativa de reter o máximo da sua energia.

Por serem instalados na água, podem ser uma solução muito viável a longo prazo.

Em conjunto com Max Hodak, Elon Musk fundou a Neuralink, uma empresa que, como já vimos várias vezes, pretende desenvolver implantes cerebrais para, no geral, melhorar o quotidiano dos utilizadores. Agora, o primeiro lançou uma startup rival.

Chama-se Science Corp e reúne algumas vantagens relativamente à empresa de Elon Musk.

A Volvo Cars apresentou hoje em Portugal o seu novo Volvo EX90, um SUV 100% elétrico de 7 lugares, sob o compromisso de segurança e o apelo a um estilo de vida mais sustentável. O objetivo da empresa é comercializar apenas automóveis puramente elétricos até 2030, cumprindo o seu plano ambiental de atingir a neutralidade climática em 2040.

O novo Volvo EX90 estará disponível nas versões Twin Motor Ultra AWD 300Kw e Twin Motor Performance Ultra AWD 380kw a partir de 108.165 € e 113.257 €, respetivamente.

A tecnologia evoluiu de forma a hoje já ser possível usar a mente para controlar dispositivos. Apesar de ainda ser um dos primeiros estudos do seu género, várias pessoas com deficiências motoras foram capazes de operar uma cadeira de rodas que traduz os seus pensamentos em movimento. O salto é gigante.

O vídeo mostra como num ambiente desorganizado, o utilizador desta nova tecnologia consegue o controlo da cadeira apenas com os comandos mentais.

Os relógios inteligentes são um complemento importante à gestão das notificações do smartphone e à atividade física do seu utilizador. As opções de smartwatches disponíveis no mercado são inúmeras, com diferentes especificações e aos mais variados preços.

Uma opção que conjuga estes fatores de forma equilibrada é o novo Haylou Solar Plus RT3 que hoje damos a conhecer.

Estando o mês de novembro a terminar, falamos-lhe de um novo tratamento que pode vir a mudar vidas. Trata-se de uma intervenção que pode curar o cancro da próstata em apenas uma hora. Sem que seja necessária uma cirurgia, o procedimento implica apenas correntes elétricas direcionadas.

É um passo gigante no tratamento do cancro da próstata e já foi realizado em vários pacientes, no Reino Unido.

Para lá dos smartphones, a Xiaomi está a apostar de forma muito forte na parte áudio e os novos Redmi Buds 4 Pro são a prova disso. Com um preço que se destaca pela positiva, associa-lhe ainda especificações que estão acima desta categoria.

Hoje vamos avaliar aos Redmi Buds 4 Pro da Xiaomi e ver porque é que esta proposta está a conseguir destacar-se num mercado cada vez mais competitivo. Para além do que é obvio, o seu preço, temos ainda muitas funcionalidades que se destacam, o com ANC a surgir bem no topo.

A nave espacial Orion da missão Artemis 1 DA ASA chegará à órbita da Lua hoje, sexta-feira dia 25 de novembro, e poderá assistir ao momento marcante ao vivo. O evento, que acontecerá pelas 21:52 hora de Lisboa, irá por à prova a cápsula, dado que o caminho até lá chegar é sinuoso.

Com mais esta etapa, a nave não tripulada atinge com sucesso o seu objetivo principal. A entrada em órbita será acompanhada da Terra e poderá assistir a tudo em direto. Veja como.

Foi na distante década de 90 do século passado, que surgiu Championship Manager (na altura dividido por países, havendo o CM Portugal, CM Espanha, CM Itália, e por aí fora).

Foi esse o ponto de partida que desde então não mais deixou de alegrar milhões de fãs por esse planeta do futebol. Foi também esse o pontapé de saída para o atual Football Manager que surgiu duma divisão posterior entre a Sports Interactive e a Eidos.

A Eidos ainda alimentou a série Championship Manager durante algum tempo mas, a Sports Interactive, que ficou com o código fonte e com a criatividade do seu lado, perdurou Football Manager até aos dias de hoje.

E hoje em dia temos... Football Manager 2023 que já experimentámos.

O novo Oukitel WP21 acabou de chegar ao mercado e nesta época de promoções e de mundial de futebol, vem logo com preço especial de lançamento.

Além de uma imagem melhorada, o Oukitel WP21 oferece especificações que prometem elevada produtividade e ainda um segundo ecrã na traseira que poderá trazer informações rápidas e úteis ao utilizador.

Um novo supercomputador operado pelo Flatiron Institute, em Nova Iorque, surge em primeiro lugar na Green500 List dos supercomputadores mais eficientes do mundo.

A classificação teve como base o número de operações de floating-point por segundo (ou 'FLOPS') por watt de potência. Este é o novo supercomputador a 65,091 mil milhões de FLOPS por watt.

Os drones têm uma valência interessante tendo em conta a sua visão do ar dando uma perspetiva geográfica alargada aos humanos de forma simples, barata e rápida. Este conjunto de características fez disparar o mercado destes equipamentos e há agora quem os queira associar aos carros, como um "equipamento de série". Pelo menos é o que a patente da marca chinesa Geely mostra.

Qual será a funcionalidade que um drone terá para vir como equipamento de série num automóvel?