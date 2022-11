Empresa portuguesa desenvolveu painéis solares que seguem o Sol

Foram criados por uma empresa portuguesa e flutuam, atualmente, num lago nos Países Baixos. Estes inovadores painéis solares seguem o Sol, numa tentativa de reter o máximo da sua energia.

Por serem instalados na água, podem ser uma solução muito viável a longo prazo.

A Solaris Float é de origem portuguesa e desenvolveu uma solução solar flutuante inovadora, diferente das muitas que estão a ser instaladas pelo mundo. A ilha flutuante que a empresa desenvolveu é alimentada por motores elétricos que consomem menos do que 0,5% da energia produzida.

De acordo com a BBC News, esta instalação de painéis solares flutuantes chama-se PROTEVS, compreende 180 painéis solares móveis e está, atualmente, a flutuar no lago Oostvoorne Meer, nos Países Baixos. A solução desenvolvida pela empresa portuguesa é inovadora por fundir painéis flutuantes com a tecnologia sun-tracking.

Isto quer dizer que, por forma a obter o máximo de energia possível, a PROTEVS segue os movimentos do Sol. Com uma capacidade total instalada de 73 kilowatts de potência, os painéis solares flutuantes proporcionam um aumento na produção de energia de até 40 por cento.

A SolarisFloat oferece dois tipos de solução: a primeira é a PROTEVS+, que dispõe de 180 módulos com duplo eixo de rastreio, um diâmetro de 38 metros e uma área de 1.444 metros quadrados, com os painéis a moverem-se verticalmente; a segunda solução é o PROTEVS Single360, que funciona sobre um único eixo, numa inclinação fixa de 10 graus, dispõe de 360 módulos.

Conforme partilhou a Solaris Float, as soluções PROTEVS são modulares, desmontáveis e escaláveis, com um processo de instalação fácil.

Segundo o Interesting Engineering, este tipo de central solar flutuante pode ser largamente benéfico a longo prazo, especialmente tendo em conta o espaço necessário para a instalação de centrais solares. A Popular Science fez referência a um estudo da Universidade de Leiden, nos Países Baixos, que estimou a área que as centrais solares necessitam. Ora, os painéis solares flutuantes são definitivamente uma forma eficaz de dar espaço a outros projetos que podem ajudar a enfrentar as alterações climáticas.

