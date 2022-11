A missão Artemis 1 continua no espaço e a decorrer como a NASA e os seus parceiros esperavam. Agora que a cápsula Orion está próxima da Lua, é hora de realizar algumas manobras mais críticas e que vão avaliar o futuro desta missão.

Esta cápsula da NASA atingiu um novo momento crítico e chegou ao pronto mais próximo da Lua. Voou a 130 km do satélite natural da Terra durante o voo mais próximo, enquanto realizava um teste ao seu sistema de propulsão.

Cápsula Orion passou a rasar a Lua

Foi durante dois minutos e 20 segundos que o motor principal da cápsula Orion este ativo para corrigir a sua trajetória. Esta ação foi criada para testar mais uma das várias fases que esta cápsula terá de realizar nas futuras missões que vão acontecer.

No momento do teste, a Orion viajava 528 quilômetros acima da Lua e deslocava-se a 8.064 km por hora. No seu momento mais próximo da Lua passou a apenas 130 km desta, marcando a aproximação lunar mais próxima da missão Artemis 1. A cápsula acabou por ficar a viajar a velocidades que chegam a 8.211 km/h, agora que se afasta da Lua.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec — NASA (@NASA) November 21, 2022

Artemis 1 vai continuar a sua missão

Esta foi a primeira de duas manobras necessárias para entrar na órbita retrógrada distante à volta da Lua. Na próxima sexta feita, dia 25, a Orion irá realizará a queima de inserção em órbita retrógrada distante, usando o Módulo de Serviço Europeu. A cápsula Orion vai permanecer nesta órbita por cerca de uma semana para testar os sistemas da espaçonave.

A órbita retrógrada distante é conhecida como tal porque as naves nesta órbita viajam muito longe da Lua nos seus pontos mais distantes. Também o é porque viajam à volta da Lua em direção oposta à direção em que a o satélite natural orbita a Terra. Esta "altamente estável" e "permite que uma nave reduza o consumo de combustível e permaneça em posição enquanto viaja à volta da Lua".

Earthset. @NASA_Orion captured this shot of Earth “setting” while the spacecraft passed close to the Moon. Nearly 270,000 miles (430,000 km) away, #Artemis I will soon surpass Apollo 13’s record-setting distance from Earth in a spacecraft designed to carry astronauts. pic.twitter.com/lvDS7nGPRo — NASA (@NASA) November 21, 2022

NASA vê esta missão como um sucesso

As estações terrestres na Terra perderam temporariamente o contato com a Orion, quando a cápsula passou atrás da Lua. A Deep Space Network da NASA restabeleceu o contato 34 minutos depois. Caso pretenda seguir este voo, a NASA tem disponível um site com toda a informação em tempo real.

Na informação partilhada, a NASA revelou que a Artemis 1 tem sido Wuma missão muito limpa". A equipe trabalhou em 13 anomalias, a maioria das quais são "relativamente benignas". A cápsula Orion está a "superar as expectativas" e é esperada que volte à Terra no dia 11 de dezembro.