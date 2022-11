Análise Football Manager 2023 (PC)

Foi na distante década de 90 do século passado, que surgiu Championship Manager (na altura dividido por países, havendo o CM Portugal, CM Espanha, CM Itália, e por aí fora).

Foi esse o ponto de partida que desde então não mais deixou de alegrar milhões de fãs por esse planeta do futebol. Foi também esse o pontapé de saída para o atual Football Manager que surgiu duma divisão posterior entre a Sports Interactive e a Eidos.

A Eidos ainda alimentou a série Championship Manager durante algum tempo mas, a Sports Interactive, que ficou com o código fonte e com a criatividade do seu lado, perdurou Football Manager até aos dias de hoje.

E hoje em dia temos... Football Manager 2023 que já experimentámos.

A Sports Interactive apresentou no inicio deste mês, o novo Football Manager 2023 e tal como tem vindo a ser rotina, ano após ano, a grande questão coloca-se: "por onde é que um jogo tão completo poderá ainda evoluir?".

E, ano após ano, Football Manager consegue apresentar novidades e introdução de novas facetas que o tornam consistentemente no melhor e mais completo jogo de simulação desportiva de um clube de futebol.

Contudo, e após jogar a edição deste ano, devo confessar que a evolução de Football Manager 2023 não correspondeu a uma salto qualitativo tão grande, quanto o foi entre as duas versões anteriores. E atenção, entre Football Manager 2021 e Football Manager 2022, o salto evolutivo já não tinha sido muito grande.

Planeamento ou Squad Planner

Mas comecemos pelas principais novidades e uma delas é o Squad Planner, ou em português, o Planeamento.

O Planeamento, é uma ferramenta introduzida em Football Manager 2023 que, usada com mestria, se pode vir a revelar como muito útil. Em particular na concepção de um modelo de jogo a longo prazo.

Isto porque, esta ferramenta permite aos jogadores ter uma verdadeira interpretação do seu plantel em duas perspectivas distintas. Numa primeira fase, permite uma análise da real profundidade do plantel para cada posição e numa segunda fase, na identificação mais clara e precisa das necessidades do plantel para melhor atacar o mercado no futuro.

Será talvez esse o primeiro objetivo do Squad Planner, o de permitir uma análise a médio/longo prazo das necessidades especificas da nossa equipa, quer em posições, quer em jogadores para essas mesmas posições.

Licenciamento da Champions

Outra das novidades e que traz vagas recordações a uma eterna disputa entre FIFA e PES, é a aquisição do licenciamento das três principais competições de clubes europeias: a Liga das Confederações, Liga Europa e a Liga dos Campeões.

Com esta aquisição, tudo o que envolve estas competições (desde os sorteios, aos jogos e passando pelas indumentárias dos estádios) está fielmente recriado em Football Manager 2023 e, verdade seja dita, traz uma envolvência maior ao jogo e a todos os que treinem equipas que participem nas mesmas.

Sendo bem-vindo a jogo, este licenciamento traz um certo sex-appeal especial ao jogo mas convenhamos que se tratam de operações cosméticas, pois já existia praticamente tudo o que estas competições usam. Os sorteios, as publicidades, ... tudo isso já existia mas sob uma roupagem generalista.

Algumas dessas implementações são também visíveis nas restantes competições, como a identificação adequada e correta de cada competição no decorrer dos jogos, e uma apresentação visual semelhante às transmissões televisivas oficiais.

Aprovação dos fãs, Scouting e negociação com os jogadores

Desde sempre que a participação dos fãs e sócios do nosso clube se tem mantido um pouco aquém da atividade do mesmo. Através das redes sociais vamos apalpando o estado de apoio que temos junto dos apoiantes e através de questionários sabemos quais os seus gostos mas, pouco mais que isso.

Football Manager 2023 implementa um sistema um pouco mais robusto neste aspeto, dando voz ativa aos associados do nosso clube. Dessa forma, a nossa aprovação (ou não) junto deles é muito mais discriminada e consoante os nossos resultados, podem ser menos ou mais críticos. É claro que, com maus resultados, as suas vozes ouvir-se-ão mais mas, fica ainda no ar, um pouco de inconsequência disso mesmo.

Um exemplo claro da maior voz ativa dos adeptos, surge precisamente antes dos derbys, havendo um porta-voz que deixa bem claro, não só qual o resultado que os adeptos exigem, como inclusive, quais os jogadores que gostariam de ter a titulares. É claro, que a última palavra cabe ao treinador mas é perfeitamente visível um papel mais presente dos associados do clube e que poderão ter algum impacto no trabalho do manager.

Uma vez que a Direção dos clubes pode apresentar uma maior ou menor susceptibilidade à voz dos adeptos, os resultados menos bons podem, de um momento para o outro, colocar o cargo do manager em risco.

Por sua vez, o sistema de scouting também recebeu algumas mudanças. Com uma forma de interpretar os critérios e "pacotes" de pesquisa, podemos agora esmiuçar muito o mercado na tentativa de encontrar os jogadores mais adequados para a nossa equipa. Trata-se de uma afinação ao sistema de scouting que, não sendo completamente revolucionária, acaba por ser bastante mais prática e imediata de usar.

Quando chega a altura de contratações, muitas vezes, a negociação é chata e demorada. Apesar de assim continuar, o processo pode ser ligeiramente apressado graças a afinações também feitas ao sistema de contacto com agentes de jogadores.

Também as reuniões de staff e de recrutamento receberam melhorias tendo, neste ultimo caso, um acompanhamento mais próximo dos alvos detectados em reuniões anteriores. Isto permite que o jogador não tenha de se lembrar desses jogadores que lhe despertaram atenção e mantê-los assim debaixo de olho, juntamente com o feedback dos seus scouts.

Aplicar os treinos na prática

Quando chega o dia de jogo, chega aquele momento em que verificamos se tudo o que foi feito no decorrer da semana, foi bem treinado e idealizado. Football Manager 2023 traz um motor de jogo relativamente idêntico ao anterior mas com muitas afinações, especialmente ao nível dos movimentos de jogadores e bola.

O que se passa no relvado encontra-se mais afinado com animações mais fluídas e menos robóticas. Nos jogos anteriores os movimentos dos jogadores, quer individuais como coletivos, pareciam demasiado mecanizados. Houve claramente um trabalho neste aspeto de forma a sentir-se um pouco mais de liberdade nesses movimentos.

Tanto os jogadores de campo como os guarda redes encontram-se desta forma, com comportamentos mais credíveis. Nos casos dos jogadores de campo, essas afinações, tornam mais visíveis as diferenças de atributos entre os jogadores, como controlo da bola ou drible, por exemplo. Além se visíveis, essas alterações afetam o desempenho desse jogador e isso vê-se no decorrer do jogo.

No caso dos redes, as suas defesas, saídas e jogo com os pés, também ganham com estas novas implementações e isso transforma a visualização do jogo (ou das melhores jogadas) numa experiência bastante mais interessante.

Também as opções táticas (antes ou no decorrer do jogo) foram ajustadas com a inclusão de novas instruções coletivas aos jogadores, especialmente defensivas. Por exemplo, a inclusão dum sistema de pressing mais alto/baixo para a nossa linha defensiva ou a nova instrução de impedir cruzamentos leva a componente estratégica a um nível mais realista, e é visível em campo, com os jogadores a terem cuidado a executá-las.

A apresentação do jogo antes das equipas entrarem em campo, está mais elaborada e mais profissionalizada.

Uma das promessas da Sports Interactive para Football Manager 2023, foi a inclusão de uma IA mais assertiva e mais astuta. Com efeito, nota-se um ligeiro acréscimo de dificuldade no jogo e realmente, vê-se os treinadores da IA a adotarem medidas quando as coisas não correm a seu favor no decorrer do jogo.

Um pormenor interessante que foi adicionado corresponde ao facto de, mensalmente, ser elaborado um report com a análise mais detalhada do jogador em destaque no nosso campeonato. Trata-se, novamente, de algo que de certa forma já existia mas que agora é apresentado ao jogador numa forma mais global em relação à liga em que concorre.

De igual forma, são também analisadas as piores prestações na liga, quer individuais, quer coletivas.

Como curiosidade, a Sports Interactive revelou que “Foram jogadas mais de 8.8 milhões de partidas durante a beta de acesso antecipado.”

Por outro lado, e no que respeita a um outro aspeto do jogo que desde sempre tem apaixonado muitos jogadores (e hostilizado outros quantos) é a faceta mais estatística de Football Manager. Para esses fãs, uma palavra de descanso, o jogo continua a ser um verdadeiro sonho para todos os apaixonados por estatísticas, métricas e análise de dados.

Uma curiosidade que não tendo relação com Football Manager acaba por poder lançar um olhar sobre o que poderá ainda vir aí. Muitos anos atrás existia um jogo, chamado FourFourTwo que permitia a gestão de um clube e no processo, dava aos jogadores a possibilidade de usar os terrenos adjacentes ao estádio para desenvolverem negócios, como barraquinhas de bebidas, de cachorros e bifanas ou mesmo casinos. Fica a ideia...

De uma forma resumida, pode-se afirmar que Football Manager 2023 corresponde a um salto qualitativo relativamente pequeno, quando comparado com as edições anteriores. No entanto, por outro lado também se pode afirmar, sem sombra de dúvida, que se trata da edição do jogo mais completa e afinada até à data de Football Manager.