Impressora 3D ou máquina de corte e gravação a laser? Temos sugestões

Os projetos DIY (faça você mesmo) podem ser, além de uma forma ocupar o tempo, uma forma de obter algum dinheiro extra no final do mês. A criatividade pode levar a projetos incríveis e hoje deixamos como sugestão uma impressora 3D e uma máquina de gravação e corte a laser.

Conheça estas propostas com descontos Black Friday.

Creality 3D Ender-3 V2 Neo

A Creality Ender-3 V2 Neo apresenta-se em metal, sendo firme e estável para melhores resultados no momento da impressão. A plataforma é feita de um material metálico flexivel, para uma remoção da peça mais eficaz.

Os movimentos suaves e o baixo ruído de 50dB são também características positivas desta nova versão da Ender-3. Além disso, em caso de quebra de energia, depois a impressora retoma o seu funcionamento de forma automática do ponto onde tinha parado.

O volume de impressão é de 220 x 220 x 250 mm e imprime com filamento PLA, TPU e PETG. A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Um pormenor interessante prende-se com a colocação de um botão rotativo para colocar o filamento de forma mais simples, do que aquilo que acontecia com o modelo antigo, e com muitas das impressoras 3D existentes no mercado. Além disso, a marca adicionou uma pequena caixa de ferramentas à impressora para que não se percam os parafusos ou outros pequenos componentes.

A impressora 3D Creality 3D Ender-3 V2 Neo está disponível em promoção Black Friday por apenas 230,66€, válido até ao dia 27 de novembro, limitado ao stock existente (ou por 232,65€ com o cupão CC6554).

Creality 3D Ender-3 V2 Neo

Impressora 3D FLSUN SR Delta

Ao contrário das impressoras 3D que habitualmente aqui damos a conhecer, a FLSUN SR Delta tem uma base de impressão circular com diâmetro de 260 mm, permitindo imprimir peças com 330 mm no máximo. Estamos, portanto, a falar de um sistema Delta, em vez do cartesiano. Com esta forma cilíndrica é possível atingir maior rapidez na impressão que varia entre os 150 e os 200 mm/s.

Para criar a peça é usado o filamento, com suporte para os materiais mais comuns como o PLA, ABS ou TPU. O bico tem um diâmetro de 0,4mm e as camadas podem tem uma espessura enter os 0,05 e os 0,4 mm.

Integra um ecrã a cores na zona frontal para proceder a todo o controlo, permite integrar um cartão de memória para imprimir a peça ou o processo pode ser feito online, através de ligação Wi-Fi.

A impressora 3D FLSUN SR Delta está disponível em promoção Black Friday por 376,19€, válido até 30 de novembro.

FLSUN SR Delta

TWO TREES BLUER

A impressora 3D TwoTrees Bluer tem um design comum, com três eixos e uma área de impressão de 235 x 235 x 280 mm, uma área bastante razoável tendo em conta o preço. Imprime com filamento PLA, TPU, PETG, entre outros mais comuns.

A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Inclui um ecrã tátil para controlo das ações de impressão. Além disso, no caso que uma quebra de energia, esta impressora garante que a impressão inicie novamente a partir do ponto em que parou.

A velocidade de impressão pode ser ajustada entre 20 a 200 mm/s, o que irá garantir assim um resultado de impressão que poderá ser controlado neste aspeto.

Adicionalmente, inclui um sensor que deteta quebras no filamento, parando automaticamente a impressão e dando a possibilidade de substituir o filamento e retomar a impressão sem que nada se perca.

A impressora 3D TWO TREES BLUER está disponível em promoção Black Friday por apenas 98,99€, válido até 27 de novembro (ou por 102,99€ com o cupão CC32DE).

TWO TREES BLUER

LC400 PRO

A LC400 PRO é uma máquina que permite fazer gravação a laser numa área de 400 x 400 mm em inúmeros materiais. Destacam-se a madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal, pele e alumínio, mas ainda pode ser feito noutros materiais.

A lista de materiais de corte é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambo, tecido-não-tecido, board KT e placa de plástico.

A máquina tem uma potência energética de apenas 50W, onde o díodo a laser varia de 4,5 a 5W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. De referir ainda que a velocidade de gravação é de 3000mm/minutos.

As dimensões são de 616 x 577 x 212 mm e pesa 4,5kg, uma dimensão ótima para ter em qualquer secretária.

A gravadora laser LC400 PRO tem um preço promocional Black Friday de apenas 174,23€.

LC400 PRO

Todos os preços referidos têm IVA incluído e os produtos são enviados a partir de armazém europeu, com portes gratuitos, entrega rápida e sem custos adicionais.