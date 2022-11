NASA mostra Portugal mais verde após 2 meses de chuva

Este 2022 trouxe-nos o segundo ano mais seco dos últimos 90 anos. De acordo com o IPMA, apenas seis dos últimos 20 anos tiveram uma taxa de precipitação superior à média. Este cenário trouxe ao país seca, incêndios e dificuldades no abastecimento de água para o consumo e para a rega. No entanto, principalmente a norte de Portugal, dois meses de chuva já deram uma nova cor ao território, segundo a NASA.

Uma imagem captada pelo instrumento científico da NASA, MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), permite comprar a península ibérica no final do verão com imagens atuais. E de facto Portugal está mais "vivo" e verde.

NASA mostra Portugal mais verde

Após um verão seco e com pouca pluviosidade, dois meses de chuva conseguiram transformar a cor de Portugal visto a partir do espaço.

Conforme podemos ver numa montagem de imagens recolhidas por satélites da NASA, divulgada esta sexta-feira pela página dedicada à meteorologia Meteo Trás os Montes – Portugal, é possível ver-se que entre 22 de setembro e 25 de novembro grande parte do território português, sobretudo no interior e no sul, uma tonalidade castanha, de falta de vegetação e água.

Agora, tudo mudou, com o verde novamente a tomar conta da paisagem.

Esta chuva, que tem caído sobre o país (com maior incidência no norte) faz toda a diferença. De realçar que desde outubro do ano passado — quando se iniciou a avaliação do ano hidrológico —, os valores da precipitação no verão equivaliam a metade do que seria esperado.

Situação de seca desagravou-se em outubro

Segundo o IPMA, a situação de seca meteorológica desagravou-se em Portugal continental durante o mês de outubro (novembro continuou a ser um mês com bastante chuva). O território tem agora uma menor área afetada pela seca. No final de outubro, 61,9% do território estava em situação de seca fraca (34,3%), moderada (17,9%) e severa (9,7%), enquanto no final de setembro, a situação de seca se espalhava por todo o país.

Em situação normal estava 29,1% do território e 9% em chuva fraca.

De acordo com o boletim, disponível no site do IPMA, no final do mês passado já não havia seca meteorológica na região noroeste e em grande parte da região do centro, “após nove a 10 meses nessa situação”.

