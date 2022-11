Para lá dos smartphones, a Xiaomi está a apostar de forma muito forte na parte áudio e os novos Redmi Buds 4 Pro são a prova disso. Com um preço que se destaca pela positiva, associa-lhe ainda especificações que estão acima desta categoria.

Hoje vamos avaliar aos Redmi Buds 4 Pro da Xiaomi e ver porque é que esta proposta está a conseguir destacar-se num mercado cada vez mais competitivo. Para além do que é obvio, o seu preço, temos ainda muitas funcionalidades que se destacam, o com ANC a surgir bem no topo.

Uns earbuds muito interessantes

Ter uns earbuds não é complicado, num mercado cada vez mais recheado de soluções de todos os preços e todas as qualidades. Com tantas propostas, os consumidores tendem a olhar primeiro para o preço e depois comparar as propostas face às suas especificações.

É nesta área de mercado que a Xiaomi colocou os Redmi Buds 4 Pro, onde pode ser complicado vingar e ter sucesso. As propostas são muitas e os preços tendem a descer cada vez mais, arrastando consigo as especificações. Com esta ideia, a marca conseguiu criar uma proposta que pode ser uma escolha óbvia.

Estes earbuds foram apresentados recentemente no mercado global e nesse momento foram destacados elementos como a presença de ANC (Active Noise Canceling), algo que tende a ser normal em equipamentos de preços mais elevados. Tendo atenção a esse ponto, a Xiaomi deu aos Redmi Buds 4 Pro uma atenção especial.

O resultado foi que estes earbuds da Xiaomi conseguem ficar num patamar de preço abaixo dos 100 euros e assim a competir com um lote grande de propostas. Assim, a marca somou caraterísticas interessantes a um preço acessível, criando uma proposta que tem tudo para ser um sucesso.

Desenho e ergonomia

O desenho dos Redmi Buds 4 Pro segue já o que é padrão para este tipo de dispositivos e que estamos habituados a ver em muitas propostas. Ainda assim, e para se destacar, a Xiaomi criou na zona lateral dedicada para dar ao utilizador o controlo. Na utilização são discretos e simples de colocar.

A sua posição nas orelhas é confortável, não interferindo com uma utilização normal e nem têm tendência a cair. Isto pode ser controlado com as borrachas adicionais presentes na caixa. Além disso, não se sentem pesados ao serem usados de forma constante.

A caixa de transporte, e que serve também como ponto de carregamento, é discreta, pequena e muito simples de transportar. Não se torna grande e cabe facilmente em qualquer bolso ou bolsa de transporte de uma mochila. Em alguns casos é de tal forma discreto e pequeno que pode quase ser difícil de encontrar.

Esta mesma caixa serve para fazer o emparelhamento com os smartphones ou com o PC, com um botão presente na zona inferior. É também aqui que se faz o carregamento, através de uma porta USB-C, não tendo, no entanto, carregamento sem fios.

Especificações dos Redmi Buds 4 Pro

Um dos problemas que os modelos da faixa de preço dos Redmi Buds 4 Pro têm é muitas vezes a qualidade do áudio. Esta decai, muito por culpa do hardware que é usado. No caso desta proposta da Xiaomi este fenómeno não acontece e a qualidade sonora é muito aceitável.

Em relação à qualidade do som, a Xiaomi oferece compatibilidade com o codec de áudio LDAC em velocidades de transmissão de até 990 Kbps, bem como com resoluções de áudio de 96 kHz/24 bits e superiores. Estes modos estão normalmente ativos e não requerem a intervenção do utilizador.

Especificações: Xiaomi Redmi Buds 4 Pro Modelo: M2132E1

Potência Entrada Auricular: 5,25V ⎓ 160mA MAX (único fone de ouvido)

Potência Entrada Caixa: 5V ⎓ 0,5A MÁX

Entrada Carregamento: Type C

Bluetooth: Bluetooth® 5.3

Protocolos Bluetooth: Bluetooth® Low Energy / HFP / A2DP / AVRCP

Funcionamento: 10m (espaço aberto sem obstáculos)

Impedância: 24Ω

No que toca à qualidade das chamadas, esta proposta da Xiaomi cumpre como que é suposto, não havendo problemas. As vozes são ouvidas com clareza e os destinatários das chamadas não relataram nenhuma queixa ou perda de qualidade do áudio enviado.

Quando o ANC entra em ação, e a marca garante filtrar sons até 43 dB, a diferença é imediatamente detetada. O utilizador consegue ver muitos sons a serem removidos e a garantir que a qualidade sonora aumenta de imediato. Mais uma vez, cumpre o que era esperado de forma natural. A Xiaomi revela que estes auriculares podem reduzir o ruído até 99,3% do ambiente exterior.

No geral, e atendendo a todos os elementos, os Redmi Buds 4 Pro cumprem na perfeição o campo do áudio. Bate facilmente a maioria dos concorrentes diretos e garante aos utilizadores uma qualidade sonora muito aceitável e que é útil numa utilização no dia e a dia e em cenários diferentes.

App para controlar a proposta da Xiaomi

Algo que vem numa altura perfeita é a app Xiaomi Earbuds. Depois de uma ligação ao smartphone que acontece de forma natural, é com esta que vamos adaptar os Redmi Buds 4 Pro ao utilizador, com todas as suas opções e funcionalidades.

Como pode ser visto nas imagens acima, ligar os Redmi Buds 4 Pro a um smartphone acontece de forma rápida e direta. Basta colocar esta proposta em modo de emparelhamento e de imediato aparece no smartphone o pedido e o emparelhamento acontece.

Depois, e para quem usar a app Xiaomi Earbuds, será possível ver muita informação e, principalmente, configurar os pormenores destes earbuds. Aqui temos o modo ANC nos vários níveis e até a programação dos comandos que podem ser dados diretamente nos auriculares.

Por fim, e para ajudar os utilizadores, é possível ver os níveis de bateria de cada elemento, com o detalhe da esquerda/direta e até da caixa de transporte. Se precisarem, é nesta app que fazem também o processo para encontrar os earbuds perdidos.

Bateria, um elemento essencial

Como na maioria dos casos estes gadgets estão em utilização, a capacidade de bateria é importante. No caso dos Redmi Buds 4 Pro temos uma capacidade que se estende por 9 horas com uma única carga, ou até 36 horas quando usado com a caixa de transporte. Podem ainda fazer um carregamento rápido de 5 minutos e garantir a utilização por mais 2 horas.

A Xiaomi resolveu dar ainda mais aos Redmi Buds 4 Pro e permite que estes earbuds possam ser usados em 2 equipamentos em simultâneo. Assim, poderá usar como uma proposta para o Windows, e alternar para o Android quando uma chamada chegar.

Os Redmi Buds 4 Pro valem a pena?

A resposta neste caso é simples e muito rápida. Será um rotundo sim, em especial por 2 fatores que já apresentámos. Com um preço abaixo dos 100 euros não é normal encontrar esta qualidade e hardware, ficando normalmente associado a propostas bem mais caras.

A Xiomi mostra assim que está apostada em criar um ecossistema de hardware que se adapta entre si e que está já numa posição muito interessante. O preço é sem qualquer dúvida um fator de peso nesta proposta, o que se reforça depois com a presença de hardware equilibrado e uma boa qualidade de áudio quer nas chamadas, quer no lazer.

