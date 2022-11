E Porque Hoje é Sexta

Um homem estava noivo. Na véspera do casamento, resolveu fazer uma partidinha de futebol com os amigos, para se despedir da vida de solteiro. A meio do jogo, há uma falta contra a equipa dele. Ele fica na barreira. O atacante adversário chuta e... trauuuu! Acerta em cheio nos países baixos do gajo, que cai logo cheio de dores. É levado para o hospital e nas urgências o médico diz-lhe:

- Oiça, não há maneira de engessar o seu Zé, por isso, vamos colocar umas talas de madeira para o imobilizar até melhorar.

- Mas doutor, eu vou casar amanhã.

- Só pode ser assim ou então não fica bom.

Inconformado, aceita pôr as talas de madeira. No dia seguinte, casa-se e os pombinhos vão para a lua de mel. Diz a esposa:

- Olha, meu querido eu tive outros namorados antes, mas nenhum deles me tocou. Guardei-me toda para ti, sou virgem.

Marido:

- Eu também... - baixa as calças e diz:

- Vês, o meu ainda está guardado na caixa!