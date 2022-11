Smartwatch Haylou Solar Plus RT3 – a melhor extensão do smartphone para o pulso

Os relógios inteligentes são um complemento importante à gestão das notificações do smartphone e à atividade física do seu utilizador. As opções de smartwatches disponíveis no mercado são inúmeras, com diferentes especificações e aos mais variados preços.

Uma opção que conjuga estes fatores de forma equilibrada é o novo Haylou Solar Plus RT3 que hoje damos a conhecer.

O Haylou Solar Plus RT3 é um smartwatch tem um design bastante elegante, com ecrã redondo, com vidro curvado nas extremidades e uma moldura em metal, e com coroa e um botão na lateral.

O ecrã é de 1,43" com tecnologia AMOLED e resolução de 466 x 466 píxeis. A bracelete de silicone está disponível em branco e preto, cor que é acompanhada pelo metal do relógio.

O Haylou Solar Plus RT3 vem com tecnologia Bluetooth 5.2, sensor de batimentos cardíacos, sensor de movimento e SpO2, para medir os níveis de oxigénio no sangue. De referir ainda que tem certificado IP68 contra água e poeiras.

A bateria de 220 mAh deverá proporcionar uma autonomia até 7 dias, como a monitorização de batimentos cardíacos sempre ativa.

O smartwatch é compatível com smartphones Android e iOS com app dedicada para a sincronização entre ambos. Para quem procura um relógio para monitorizar as atividades físicas, esta máquina inclui 105 modos diferentes.

Tem ainda funcionalidades para acompanhar o ciclo menstrual, monitorizar o sono, tem alertas de sedentarismo e ainda permite atender chamadas, consultar notificações entre muitas outras funcionalidades que fazem desta máquina uma verdadeira extensão do smartphone.

O smartwatch Haylou Solar Plus RT3 está disponível com grande desconto Black Friday, por apenas 52,42€ (IVA incluído), utilizando os cupões disponíveis na página do produto. A promoção é válida até ao próximo dia 30 de novembro.

Haylou Solar Plus RT3