A mudança para os carros elétricos ou híbridos veio trazer novas realidades e novas hábitos para os condutores. Os carregamentos não acontecem como um normal abastecimento, embora possam acontecer noutros locais de outras formas.

Para se adaptar a esta realidade, os condutores procuram forma de simplificar a sua vida e manter os seus automóveis carregados. Isso é agora confirmado com a informação de que 65% dos condutores carregam o automóvel híbrido ou elétrico em casa.

Há uma nova realidade dos carros nas estradas

Atualmente, entre os condutores que já têm um veículo eletrificado, 47% possuem um carro híbrido plug-in a gasolina e 43% possuem um carro 100 % elétrico, seguindo-se os híbridos plug-in a diesel (13%) e os híbridos HEV (8%). Os inquiridos destacam também que 44% da compra dos automóveis híbridos ou elétricos foi feita há cerca de um a dois anos e 34% há mais de dois anos.

A maioria (87,3%) dos proprietários destes automóveis voltariam a adquirir um veículo elétrico ou híbrido. Além do custo dos combustíveis (32%), os incentivos fiscais (23%) e a redução da poluição atmosférica (20%) são das principais motivações indicadas para comprar um veículo eletrificado. No entanto, quando viajam com carro elétrico, 56% dos inquiridos sentem-se limitados, apesar de 44% não o sentirem.

Mais de metade carregam os elétricos em casa

Mais de metade (65%) carregam habitualmente o seu automóvel híbrido ou elétrico em casa, 15% carregam no local de trabalho, 11% carregam num posto de carregamento público e 9% carregam num local semipúblico. No geral, ao adquirir um veículo eletrificado, 22% optaram por instalar um carregador doméstico ou Wallbox.

No entanto, 66% dos condutores fazem o carregamento por via de uma tomada elétrica e apenas 13% não efetuam nenhum carregamento em casa. Neste momento, cerca de 58% dos condutores que já têm veículos eletrificados vivem numa moradia. Nos postos de carregamento público, a maioria dos inquiridos (67%), optam pelo carregamento normal, enquanto 33% preferem o carregamento rápido.

Carregadores e as causas para este novo cenário

A maior parte (84%) costumam circular, sobretudo, em áreas urbanas e apenas 30% em autoestradas. No que diz respeito, às viagens feitas fora de Portugal só 25% dos inquiridos as realizaram, ou seja, 75% nunca viajaram para fora do país com o seu carro elétrico. Em relação até onde viajaram com o seu carro elétrico, a maioria dos inquiridos (63%) foram para Espanha.

Relativamente às dificuldades referidas pelos proprietários de um automóvel híbrido ou elétrico, é evidente que o tempo de espera do carregamento é o que se destaca (55%). Encontrar carregadores públicos disponíveis (48%), ansiedade com autonomia da bateria (42%), falta de informação sobre as tarifas aplicadas (32%), postos inoperacionais (27%) e falta de oficinais especializadas em carros elétricos (22%) são outras das principais dificuldades que os proprietários enfrentam.

Os custos dos combustíveis fósseis são a principal motivação para 33% dos condutores na compra dos automóveis híbridos ou elétricos

O estudo foi apresentado pelo Standvirtual, tendo sido realizado em parceria com a Marktest, com o tema "Utilizadores de Carros Elétricos e Híbridos". Segundo o estudo, há ainda a informação de que 79% dos automóveis híbridos ou elétricos são comprados novos, 21% são comprados em segunda-mão.