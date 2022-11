O Windows 11 é um sistema operativo em constante mudança e melhoria. A Microsoft está sempre a preparar novas funcionalidades e novas correções, para tornar a sua proposta ainda melhor e mais simples de usar.

O programa Insiders é a montra que normalmente é usada para mostrar as novidades e tem agora mais uma. Há melhorias a serem preparadas para a Barra de Tarefas e que não tornar o Windows 11 ainda melhor para os utilizadores.

São várias as novidades que têm sido preparadas para o Windows 11 pela Microsoft. Vão para lá de apenas alterações estéticas, assumindo também uma parte funcional e em especial mais focada nas funcionalidades e na informação.

Isso pode ser visto novamente na última build preparada para o programa Insiders, onde mais uma vez foram reunidas algumas novidades. Em especial, há uma que é destacada e que melhora a Barra de Tarefas deste sistema operativo.

Falamos de um ícone que irá informar os utilizadores quando uma VPN estiver ativa. O novo alerta será apenas informativo e é apresentado quando o utilizador tem a camada de segurança ativada e a ser usada para se proteger.

Another neat hidden change in 25247, a minor one - when you are connected using a VPN, there will soon be a small 'shield' overlay on the network icon to indicate that. (also, it respects your accent color!)



Left: enabled

Right: disabled



vivetool /enable /id:38113452 pic.twitter.com/smYqizgUOy