O Twitter está a mudar desde que Elon Musk assumiu o comando da rede social. São muitas as alterações que foram surgindo e que alteraram o que é oferecido aos utilizadores, bem como a forma como é disponibilizado.

Quando tudo aponta para que o Twitter esteja a perder utilizadores e a ter cada vez menos visitantes, há uma novidade de Elon Musk. Há cada vez mais novos utilizadores no Twitter e a rede social está a crescer.

Utilizadores do Twitter não param de crescer

Foi há cerca de 1 mês que o Twitter mudou de mãos. A entrada de Elon Musk nesta rede social foi recheada de problemas desde o primeiro dia, muito por culpa das imposições que o homem forte da Tesla fez aos funcionários e ao próprio serviço.

Claro que as primeiras estimativas apontavam para uma perda massiva de utilizadores, fruto das novas medidas e da confusão. Foram muitos os que eliminaram as suas contas e viraram as costas ao Twitter, abraçando outras redes sociais e outras propostas.

A verdade, pelo menos a de Elon Musk, revela que os números do Twitter não param de crescer e a 16 de novembro estava a adicionar mais de 2 milhões de novos utilizadores por dia nos sete dias seguintes.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Rede social de Elon Musk vai continuar a mudar

Elon Musk acrescentou ainda que as inscrições diárias aumentaram 66% em comparação com o mesmo período de sete dias em 2021. Os minutos ativos dos utilizadores também cresceram, com uma média de quase 8 mil milhões de minutos ativos por dia nos últimos sete dias até 15 de novembro. O valor representa um aumento de 30% face ao mesmo período do ano passado.

Musk foi mais longe e revelou mais informações sobre o Twitter. Apresentou dados que mostram que o discurso de ódio foi reduzido, bem como o impersonificar dos utilizadores. Acabou por crescer antes de decair e atingir os valores.

Elon Musk quer chegar ainda mais longe e recentemente apontou a meta para os mil milhões de utilizadores mensais. Espera atingir o valor apresentado dentro de 12 a 18 meses, o que significa que tem de manter o ritmo de crescimento e manter-se focado.