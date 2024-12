E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, fomos conhecer o novo Peugeot E-5008, analisámos o tablet Chuwi Hi10 Max, falámos da chegada do novo Gemini 2.0 da Google, e muito mais.

A dimensão do espaço torna-o verdadeiramente intrigante, com cientistas a investigarem tudo o que lhes é humana e tecnologicamente possível. Agora, uma equipa está a propor uma nova explicação para os sinais misteriosos que recebemos do exterior da Terra.

A Raspberry Pi Foundation acaba de revelar grandes novidades para os seus utilizadores. Falamos do lançamento do computador Raspberry Pi 500, alimentado pelo Raspberry Pi 5, com o Raspberry Pi Monitor a estar também na lista de novidades agora apresentadas. Vamos conhecer estas novas propostas.

A Xiaomi anunciou oficialmente o nome do seu segundo modelo elétrico, o YU7. Este novo SUV, que marcará a expansão da marca chinesa no mercado automóvel, chegará durante os meses de junho ou julho do próximo ano, consolidando assim a aposta no setor da mobilidade elétrica.

A Lua tem a sua história cravada na pele. O único satélite natural permanente da Terra está marcado e cicatrizado com milhares de milhões de anos de crateras - um registo de bombardeamento constante. E se pensamos que a humanidade sabe muito sobre a Lua, estamos enganados.

Num passo importante numa viagem que começou há mais de dez anos, a Google anunciou o Willow, o seu chip quântico mais recente. Este tem um desempenho de última geração e é, nomeadamente, um dos primeiros exemplos convincentes de correção de erros em tempo real num sistema quântico supercondutor - crucial para qualquer computação útil.

Projetado para inspirar a transição para a mobilidade de emissões zero, o Nissan ARIYA oferece uma experiência de condução elétrica que privilegia o conforto e a eficiência. A gama já está disponível a partir de 34.500 euros, com oferta de um ano de carregamento elétrico para as primeiras 100 unidades.

A Xiaomi, líder em inovação tecnológica, anuncia a chegada da Xiaomi TV Max a Portugal, oferecendo uma experiência de entretenimento verdadeiramente imersiva.

Com o objetivo de expandir as fronteiras da Inteligência Artificial (IA), a Google apresentou, hoje, o seu modelo mais capaz até agora. Conheça o Gemini 2.0, que "nos vai aproximar da nossa visão de um assistente universal", segundo Sundar Pichai, diretor-executivo da Google e da Alphabet!

Apesar de estarmos ainda em 2024, os cientistas já estão a desenhar previsões para 2025. Na sua opinião, 2025 estará entre os três anos mais quentes de que há registo.

O Chuwi Hi10 Max é um tablet 2-em-1 que combina a versatilidade de um dispositivo portátil com a funcionalidade de um mini-laptop. Este equipamento foi projetado para utilizadores que procuram um produto acessível, mas funcional, ideal para consumo multimédia, trabalho e navegação na web.

Imagine um mundo em que não precisa de receber injeções, porque a vacina é um creme que se esfrega na pele... Investigadores conseguiram tornar o sonho da maioria das pessoas real, desenvolvendo uma vacina contra o tétano administrada por creme cutâneo, em vez de agulha.

Um novo tratamento, que consiste na implantação de um chip num nervo crítico, poderá significar um alívio para as pessoas que sofrem com a apneia do sono. A doença respiratória está associada a hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos, diabetes e mesmo à morte.

Numa ode à sedução, emoção e excelência, o Peugeot E-5008 elevam a versatilidade, o desempenho elétrico e o prazer de condução a um novo patamar. Com mais de 660 km de autonomia, o modelo da marca francesa tem das melhores autonomias elétricas do mercado SUV. Fomos conhecer a versão 100% elétrica e damos-lhe a nossa opinião deste primeiro contacto.