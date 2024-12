Raspberry Pi revela o Raspberry Pi 500 e o Raspberry Pi Monitor para um PC de secretária

A Raspberry Pi Foundation acaba de revelar grandes novidades para os seus utilizadores. Falamos do lançamento do computador Raspberry Pi 500, alimentado pelo Raspberry Pi 5, com o Raspberry Pi Monitor a estar também na lista de novidades agora apresentadas. Vamos conhecer estas novas propostas.

O Raspberry Pi 500 é o sucessor do modelo Raspberry Pi 400 lançado há quatro anos, em Novembro de 2020. O novo modelo é baseado no mais recente Raspberry Pi 5 SBC com 8 GB de RAM.

Como tal, obtém as mesmas especificações do Raspberry Pi 5, incluindo o processador Arm Cortex-A76 quad-core de 2,4 GHz e 64 bits, o GPU VideoCore VII com suporte para OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.3, saída de vídeo HDMI dupla 4Kp60, dual- banda 802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Em termos de conectividade, o Raspberry Pi 500 possui um conector Raspberry Pi GPIO horizontal de 40 pinos, uma porta Gigabit Ethernet, duas portas USB 3.0 que suportam o funcionamento simultâneo de 5 Gbps, bem como uma única porta USB 2.0.

Comparado com o modelo Raspberry Pi 400, o Raspberry Pi 500 vem com características para uma experiência de computação pronta a utilizar. Isto inclui um cartão SD da marca Raspberry Pi de 32 GB, um rato Raspberry Pi, uma fonte de alimentação Raspberry Pi 27W USB-C, um cabo micro HDMI para HDMI e um monitor Raspberry Pi oficial.

Aqui fica outra novidade, com a Raspberry Pi Foundation a ter desenvolvido o seu próprio monitor, concebido para combinar perfeitamente com o Raspberry Pi 500 ou um Raspberry Pi 5. O Raspberry Pi Monitor possui um painel Full HD IPS de 15,6 polegadas com uma gama de cores de 45%, um Ângulo de visão de 80 graus e altifalantes estéreo integrados de 1,2 W.

O Raspberry Pi Monitor pode ser alimentado diretamente a partir do computador Raspberry Pi através do cabo USB-A para USB-C incluído, mas o brilho do ecrã será limitado a 60 por cento. Para gamas completas de brilho e volume, pode ser utilizada a fonte de alimentação oficial Raspberry Pi 15W USB-C.

O computador Raspberry Pi 500 está disponível para compra no revendedor local por 90 dólares, que inclui o computador e o cartão SD de 32 GB da marca Raspberry Pi. Ou pode adquirir o Desktop Kit por 120 dólares, que também inclui rato, fonte de alimentação e cabo HDMI. O Raspberry Pi Monitor é vendido por 100 dólares.

Ao mesmo tempo que revelou estes novos produtos, a Raspberry Pi está também a reduzir os preços do modelo anterior, o Raspberry Pi 400. Este passa a ter um preços de 60 dólares, com o kit completo a custar agora 80 dólares (74€) trazendo também já um cartão SD incluído.