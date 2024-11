Sony prepara uma nova consola portátil após o lançamento da nova PlayStation 5

Após alguns anos quase fora do mercado das consolas portáteis, tudo indica que a Sony vai voltar a este segmento com um novo produto. O sucesso da Playstation 5 levou a marca japonesa a apontar baterias nesta nova direção.

PlayStation mais móvel...

Após o lançamento da nova versão da PlayStation 5, a Sony parece estar a direcionar a sua atenção para o mercado das consolas portáteis. Notícias recentes sugerem que a empresa está a desenvolver um novo dispositivo portátil, numa tentativa de expandir ainda mais o seu ecossistema de gaming e competir num segmento onde outras marcas, como a Nintendo e a Valve, têm obtido sucesso significativo.

Embora a Sony tenha uma forte presença no mercado das consolas de sala com a linha PlayStation, o mesmo não se pode dizer das consolas portáteis.

Desde o lançamento da PlayStation Vita em 2011, a empresa não tem investido em novos dispositivos portáteis, optando por concentrar os seus esforços na PlayStation 4 e, mais recentemente, na PlayStation 5. No entanto, a popularidade crescente de dispositivos como o Nintendo Switch e o Steam Deck parece ter reacendido o interesse da Sony neste mercado.

Segundo fontes próximas da empresa, a nova consola portátil da Sony será projetada para complementar a experiência da PlayStation 5.

Ao contrário de outras portáteis, o dispositivo poderá focar-se em funcionalidades como jogos por streaming através da tecnologia PS Remote Play, permitindo aos utilizadores acederem à sua biblioteca de jogos da PS5 em qualquer lugar com uma ligação à internet.

O que poderemos esperar?

Embora ainda não haja informações oficiais sobre as especificações ou o design do dispositivo, rumores indicam que a consola portátil poderá contar com um ecrã de alta resolução, controlos semelhantes aos da PS5 (incluindo os gatilhos adaptativos do DualSense) e conectividade robusta para streaming de jogos.

A integração com os serviços da Sony, como o PlayStation Plus e o PS Now, também poderá desempenhar um papel central, permitindo aos jogadores acederem a uma vasta biblioteca de jogos na nuvem.

Além disso, a Sony poderá optar por incluir algumas funcionalidades autónomas no dispositivo, como a capacidade de jogar certos jogos offline ou aceder a apps de entretenimento, tornando-o uma solução híbrida entre uma consola portátil e um dispositivo de streaming.

Um mercado competitivo

Se a Sony avançar com este projeto, entrará num mercado altamente competitivo.

O Nintendo Switch continua a ser um líder indiscutível no segmento de consolas híbridas, enquanto o Steam Deck da Valve oferece uma experiência portátil poderosa para jogos de PC. Por outro lado, empresas como a ASUS também têm investido em dispositivos como o ROG Ally, ampliando ainda mais as opções para os consumidores.

A Sony terá de se diferenciar para conquistar espaço neste mercado. A sua aposta no ecossistema PlayStation e na integração com a PS5 poderá ser a chave para atrair jogadores que já estão investidos na marca e procuram mais flexibilidade na forma como jogam.

Embora a Sony ainda não tenha confirmado oficialmente o desenvolvimento de uma nova consola portátil, os rumores apontam para um movimento estratégico que visa complementar o sucesso da PlayStation 5.

Com a popularidade crescente das consolas híbridas e portáteis, este pode ser o momento ideal para a Sony apostar neste mercado, reforçando ainda mais a sua posição como uma das líderes na indústria dos videojogos.