Xiaomi YU7: este é o novo carro elétrico da gigante chinesa

A Xiaomi anunciou oficialmente o nome do seu segundo modelo elétrico, o YU7. Este novo SUV, que marcará a expansão da marca chinesa no mercado automóvel e chegará durante os meses de junho ou julho do próximo ano, consolidando assim a aposta no setor da mobilidade elétrica.

Xiaomi YU7 é o novo carro elétrico da gigante chinesa

De acordo com informações disponíveis, o YU7 será fabricado na fábrica da Xiaomi em Yizhuang, Pequim. As dimensões do veículo são impressionantes, apresentando-se com 4.999 mm de comprimento, 1.996 mm de largura e 1.600 mm de altura, com uma distância entre eixos de 3.000 mm e um peso de 2.405 quilogramas.

O novo YU7 incorporará uma bateria ternária de iões de lítio fabricada pela CATL, embora a sua capacidade ainda não tenha sido revelada. A configuração de motor duplo elétrico promete um desempenho excecional, com uma potência máxima de 220 kW no motor dianteiro e 288 kW no traseiro. Esta potência permitirá atingir uma velocidade máxima de 253 quilómetros por hora.

A chegada deste novo modelo acontece num momento muito importante para a divisão de veículos elétricos da Xiaomi. O sucesso do seu primeiro modelo, o SU7, superou todas as expectativas, atingindo as 100 mil unidades entregues antes do prazo. A empresa demonstrou a sua capacidade de competir com as principais marcas do sector, estabelecendo uma nova meta de 130 mil unidades até ao final de 2024.

Preparado com argumentos para bater a concorrência

O SU7 chegou ao mercado em abril com duas versões iniciais (Standard e Max) e adicionou uma terceira (Pro) em maio. Os preços variam consoante o acabamento escolhido. Desde 215.900 yuans (cerca de 28.100 euros) para o modelo base até 299.900 yuans (cerca de 39.000 euros) para o mais completo.

O YU7, que atualmente tem apenas um modelo no catálogo de homologação (XMA6500LBEVA1), encontra-se na última fase do processo regulamentar na China. O público poderá enviar comentários sobre o modelo entre os dias 10 e 16 de dezembro, a etapa final necessária antes de o veículo poder ser comercializado no mercado chinês.

Depois de muitos meses de especulações e rumores, o YU7 toma finalmente forma. Este novo carro elétrico faz parte da aposta da Xiaomi para este mercado, que começa lentamente a dominar, batendo até já marcas bem estabelecidas. De notar que ainda não abriu as portas ao mercado global, onde certamente será um sucesso.