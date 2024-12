Nissan ARIYA: 404 km de autonomia a partir de 34.500 euros

Projetado para inspirar a transição para a mobilidade de emissões zero, o Nissan ARIYA oferece uma experiência de condução elétrica que privilegia o conforto e a eficiência. A gama já está disponível a partir de 34.500 euros, com oferta de um ano de carregamento elétrico para as primeiras 100 unidades.

Aproveitando o pioneirismo da Nissan na eletrificação e nas qualidades crossover que definem o segmento, o Nissan ARIYA oferece capacidades de condução únicas. Este crossover totalmente elétrico combina acelerações poderosas com condução suave e silenciosa.

Este modelo foi projetado para inspirar a transição para a mobilidade de emissões zero, oferecendo uma experiência de condução elétrica, que privilegia o conforto e a eficiência.

O Nissan ARIYA disponibiliza a versão Engage, que conta com jantes de liga leve Kotae de 1'', painel de instrumentos digital Full TFT e navegação 12,3'', Nissan Connect Services, Nissan Virtual Personal Assistant e Atualização Remota do Veículo (OTA), por 34.500 euros (com incentivo ao abate).

De série inclui ainda faróis Full LED automáticos, compatibilidade com Amazon Alexa Auto e Google Assistant, sistema automático de anti-colisão frontal com deteção de peões, ciclistas e assistência em cruzamentos.

O Nissan ARIYA Engage, com bateria de 87 kW e motorização de 178 kWh (238 cavalos), possui uma autonomia de 536 quilómetros. Esta é uma proposta especialmente atrativa para empresas, com um preço de 37.358 (acresce IVA).

Em matéria fiscal e no que respeita à Tributação Autónoma, o Nissan ARIYA Engage está perfeitamente enquadrado com os atuais benefícios à aquisição de uma viatura elétrica por parte das empresas, permitindo a dedução da totalidade do IVA e tendo ainda isenção de ISV e IUC. Além disto, a depreciação da viatura é um gasto dedutível fiscalmente.

A gama é ainda composta pela versão Advance, que já inclui teto de abrir panorâmico de série, e que, além da versão com bateria de 63 kWh, tem ainda disponível as versões 2WD e 4WD de tração integral com a bateria de 87 kWh (ARIYA e-4ORCE com 225 kW de potência), bem como as versões topo de gama Evolve com tração dianteira ou integral.

Toda a gama Nissan ARIYA (63 kWh e 87 kWh), inclui a oferta do carregador de 22 kWh de série e, nas primeiras 100 unidades, está ainda incluído um ano de carregamento elétrico grátis.

Adaptado para vários estilos de vida pessoal e familiar ou atividade profissional, o Nissan ARIYA está disponível para entrega em todo o país.