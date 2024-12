A cratera gigante da Lua é muito maior do que alguma vez imaginámos

A Lua tem a sua história cravada na pele. O único satélite natural permanente da Terra está marcado e cicatrizado com milhares de milhões de anos de crateras - um registo de bombardeamento constante. E se pensamos que a humanidade sabe muito sobre a Lua, estamos enganados.

Sobre a Lua: sabemos que quase nada sabemos

A maior e mais antiga destas cicatrizes é uma cratera monstruosa, uma das maiores, não apenas na Lua, mas em todo o Sistema Solar. A bacia do Polo Sul-Aitken cobre quase um quarto da superfície da Lua, com um diâmetro de cerca de 2.500 quilómetros.

Não é fácil estudar a bacia do Polo Sul-Aitken. Tem mais de 4 mil milhões de anos e é enorme; além disso, o tempo e os impactos subsequentes fizeram muito para a obscurecer.

Contudo, uma nova investigação sugere que a antiga e gigantesca cratera pode não se ter formado da forma que pensávamos, e pode ser muito maior do que os estudos anteriores sugerem - uma descoberta que tem implicações excitantes para futuras missões lunares à bacia.

É um desafio estudar a bacia do Polo Sul-Aitken de forma holística devido à sua enorme dimensão, razão pela qual os cientistas ainda estão a tentar conhecer a sua forma e tamanho. O nosso trabalho desafia muitas ideias existentes sobre a forma como este impacto maciço ocorreu e distribuiu os materiais, mas estamos agora um passo mais perto de compreender melhor a história inicial da Lua e a sua evolução ao longo do tempo.

Disse o geólogo Hannes Bernhardt da Universidade de Maryland.

A bacia do Polo Sul-Aitken é gigante... maior do que pensamos!

Trabalhos anteriores sobre a bacia do Polo Sul-Aitken concluíram que o impacto foi criado por uma colisão oblíqua com um objeto de grandes dimensões, deixando para trás uma cratera com uma forma mais oval do que circular.

Segundo este modelo, os detritos teriam sido pulverizados predominantemente numa direção, afastando-se do polo sul lunar.

Bernhardt e os seus colegas queriam investigar a forma como este impacto se desenrolou, estudando as caraterísticas geológicas da superfície da Lua atual. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA tem estado a circundar a Lua desde 2009, mapeando a sua superfície e recolhendo uma grande quantidade de dados geológicos lunares.

A investigação centrou-se em mais de 200 caraterísticas montanhosas espalhadas pela periferia da bacia, que a equipa pensou poderem ser vestígios da borda da cratera. No entanto, quando a catalogação e o mapeamento ficaram completos, a forma formada por estes elementos era muito mais circular do que os investigadores esperavam.

Os impactos arrancam materiais das profundezas da crosta lunar e pulverizam-nos sobre a superfície. Uma vez que a Lua não sofre erosão devido a processos geológicos ou atmosféricos que obscurecem as provas de impacto aqui na Terra, esses materiais ainda lá devem estar.

Uma forma mais redonda e circular indica que um objeto atingiu a superfície da Lua num ângulo mais vertical, possivelmente semelhante a deixar cair uma pedra diretamente no solo. Este impacto circular implica que os detritos do impacto estão distribuídos de forma mais igual à sua volta do que se pensava inicialmente, o que significa que os astronautas ou robôs da Artemis na região do pólo sul poderão ser capazes de estudar de perto rochas das profundezas do manto ou da crosta lunar - materiais a que normalmente não temos acesso.

Referiu Bernhardt.

Afinal, como se formou a Lua?

Estes materiais podem dar-nos novos conhecimentos sobre a formação da Lua - um processo que está envolto em mistério e é objeto de muita especulação saudável.

A principal explicação atual é que o satélite da Terra é um pedaço de planeta que se partiu durante um impacto gigante no início do Sistema Solar, mas as alternativas incluem a coalescência de uma nuvem de detritos ou a captura gravitacional.

Um ângulo de aproximação mais vertical do impactador poderia explicar outras caraterísticas estranhas da bacia. Por exemplo, medições da gravidade da Lua à volta da região sugerem que, por baixo da cratera gigante, a crosta da Lua tem uma densidade muito maior do que a que a rodeia. Uma possível explicação para este facto é a presença de um pedaço denso de asteroide aí enterrado.

Ter acesso direto a um tesouro de minerais do início da história da Lua pode ajudar a responder a estas questões.

A investigação foi publicada na revista Earth & Planetary Science Letters.