Peugeot E-5008: conduzimos um dos raros SUV elétricos de sete lugares

Numa ode à sedução, emoção e excelência, o Peugeot E-5008 elevam a versatilidade, o desempenho elétrico e o prazer de condução a um novo patamar. Com mais de 660 km de autonomia, o modelo da marca francesa tem das melhores autonomias elétricas do mercado SUV. Fomos conhecer a versão 100% elétrica e damos-lhe a nossa opinião deste primeiro contacto.

Graças à sua bateria desenvolvida em França e à eficácia do modelo, a autonomia oficial WLTP está oficialmente homologada nos 668 km para o grande SUV elétrico E-5008 Long Range. Este desempenho torna-o num dos melhores da sua classe.

Aliando a qualidade dos materiais à nova bateria de até 98 kWh, o novo Peugeot E-5008 230 Long Range é o único SUV 100% elétrico que oferece um espaço interior muito interessante, capaz de acomodar até sete passageiros.

Curiosos com esta "oferta ainda pouco utilizada no mercado", agarramos no volante e, pelos caminhos alentejanos, fomos testá-lo.

Aspeto e dimensões

Num mercado automóvel onde os SUV elétricos de sete lugares são raros, o Peugeot E-5008 distingue-se pelos seus 210 cv e pela sua bateria, que garante uma autonomia fiável.

Este veículo oferece uma relação qualidade-preço excecional, com o seu i-Cockpit de nova geração, o seu ecrã tátil de 10 polegadas e o seu volante compacto em pele. Apesar do tamanho imponente, o seu desempenho continua a ser notável.

O Peugeot E-5008 é o maior da gama 5008. Tem 4,79 metros de comprimento, 1,89 metros de largura e 1,69 metros de altura. A frente caraterística do 3008 foi mantida neste novo 5008 elétrico. O seu aspeto moderno é inegável.

Na frente, gostamos particularmente da nova grelha do radiador, com inserções na mesma cor da carroçaria, e das luzes diurnas em forma de garra.

Na traseira, são os novos farolins traseiros, com efeito 3D, que nos chamam a atenção. Neste modelo, não existe teto de abrir, mas o facto de ser panorâmico em vidro proporciona uma luminosidade competente.

Grande parte destas características do habitáculo são partilhadas pelo seu irmão hibrido.

Design e espaço interior

Os bancos são muito confortáveis, tanto no cockpit como na traseira. O espaço para os passageiros traseiros é decente, até para quem utiliza o banco corrido como os dois bancos elevatórios (versão elétrica de sete lugares).

No nosso ensaio, com 4 pessoas, duas delas na fila de trás, os mais altos tiveram algum incómodo, quando a carroçaria reagia às irregularidades da estrada.

Importa referir que a reclinação do encosto pode ser personalizada para todos os passageiros na configuração de cinco lugares. Uma clara vantagem para viajar com todo o conforto neste espaçoso elétrico!

Na terceira fila de bancos, os dois lugares disponíveis são claramente para crianças ou pessoas mais pequenas. O espaço, naturalmente, é menor, face à segurança fila.

Conforto de condução

No que toca ao condutor, o Peugeot E-5008 oferece um conforto de condução excecional, graças ao seu habitáculo espaçoso e aos seus bancos ergonómicos. A suspensão absorve eficazmente as irregularidades da estrada, assegurando uma experiência agradável para os passageiros da frente, havendo, como referido, uma experiência mais desafiadora para quem viaja atrás, na segunda fila de bancos.

Além disso, o peso substancial do veículo pode afetar o seu comportamento, particularmente em curvas apertadas. Mas, com pequenos ajustes, o SUV comporta-se sempre dentro da segurança exigida.

Outro ponto importante é a insonorização. É decente, mas tem aqui alguma margem de progressão, pensamos que pode ser melhorada para reduzir o ruído exterior a alta velocidade.

Em suma, o E-5008 oferece um conforto de condução muito bom. Apesar disso, a habitáculo pode sempre ser melhorado na experiência geral.

Desempenho e grupo motopropulsor

Este veículo elétrico é alimentado por uma unidade síncrona de ímanes permanentes (tração às quatro rodas) com 210 cavalos de potência. Existem três modos de condução:

Normal;

Eco;

Desportivo.

Por ser tão imponente, o E-5008 poderá ser mais exigentes em termos de aceleração e de raio de viragem. É possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos no modo desportivo.

O desempenho ré muito interessante, e seguramente que este Peugeot elétrico será suficiente para as famílias e para a utilização quotidiana.

Se a ideia é fazer dele um carro com estilo de condução desportiva e se procura uma aceleração dinâmica, poderá ter de ser mais criativo.

Tecnologia

O ecrã tátil central é completo e bem equipado. Apreciámos particularmente o i-Cockpit panorâmico com ecrã duplo HD flutuante (2 x 10 polegadas), bem como os numerosos atalhos no painel de instrumentos, os comandos no volante e os comandos à direita do condutor.

O ar condicionado tri-zona é uma verdadeira mais-valia para o bem-estar a bordo. Tornar-se-á rapidamente indispensável.

Além de 40 sistemas de assistência ao condutor e de segurança, colocando este Peugeot um passo em frente rumo à condução semiautónoma, o novo 5008 pode ser equipado com o sistema VisioPark 360°, que oferece uma visão de 360° do ambiente, por via de quatro câmaras e a 12 sensores espalhados pelo veículo.

Outro pormenor curioso é a área do tablier, equipada com 10 i-Toggles, ou seja, botões sensíveis ao toque totalmente personalizáveis que podem ser programados para proporcionar um acesso rápido a 10 das funções favoritas do utilizador:

Ligar para um contacto;

Iniciar a navegação para um destino frequentemente utilizado;

Sintonizar o rádio numa estação favorita;

Definir a temperatura ideal do ar condicionado;

Entre outras.

Esta disposição poderá exigir que se habitue, porque, alguns destes botões estão numa zona onde não é habitual.

A versão Allure dispõe de série do sistema Peugeot i-Connect, que oferece uma conectividade total graças à função de replicação sem fios de smartphones (Apple CarPlay/ Android Auto).

Modularidade e espaço da bagageira

A bagageira é bastante estreita, mas oferece 548 litros de espaço na configuração de cinco lugares, mais de vinte litros do que na versão standard do 5008.

Quando os dois bancos suplementares são elevados para a configuração máxima deste veículo de sete lugares, o volume da bagageira é reduzido para 259 litros.

Trata-se de uma bagageira pouco profunda para quem viaja com uma família numerosa. O volume total quando todos os bancos estão rebatidos é de 1815 litros.

Irá certamente apreciar o facto de o banco traseiro ser rebatível em três secções, oferecendo uma excelente modularidade.

Consumo e autonomia

A bateria a bordo do E-5008 é um modelo de até 97 kWh (96,9 kWh).

Em termos de consumo deste SUV elétrico é bastante bom para o seu peso e estrutura maciça.

A marca promete, com a bateria maior, uma autonomia de 668 km. Claro, este valor vai exigir (muita) disciplina no seu pé direito.

Além disso, é importante gerir bem os pontos de regeneração, pois com os seus mais de 2 mil quilos, a regeneração pode ser um ótimo aliado da autonomia.

Fiabilidade e relação qualidade-preço

Todos os acabamentos deste Peugeot E-5008 estão muito bem conseguidos. Naturalmente, o preço é proporcional à qualidade do equipamento. De facto, é bastante elevado.

Incluindo os eletrificados, o preço começa nos 39.150 euros, para a versão ALLURE Hybrid 136 cv. Para o Peugeot e-5008, a versão totalmente elétrica, o preço começa nos 49.150 euros. Estes veículos trazem garantia de oito anos ou 160.000 km.

O nosso test drive deste carro familiar e-5008 Allure foi bastante conclusivo! Gostámos muito da sua modularidade, do seu conforto e da qualidade dos seus acabamentos. São estas as caraterísticas que nos permitem recomendá-lo para as famílias.

No entanto, a sua falta de aceleração e a sua autonomia dececionante não nos permitem recomendá-lo a quem procura um SUV desportivo ou um veículo espaçoso para longas viagens.

Disponibilidade

Os novos 5008 estão disponíveis em duas versões: Allure e GT, ambas com uma lotação de sete lugares, com opção de cinco motores: Hybrid 136 cv, Plug-in Hybrid 195 cv, Elétrico 210 cv, Elétrico 230 cv Lon Range e Elétrico 320 cv Dual Motor.

Os 5008 ALLURE dispõem de uma pintura monocromática e estofos que combinam TEP e tecido com padrões em relevo. Principais equipamentos de série: acesso e arranque mãos-livres, câmara traseira HD, sensores de estacionamento traseiros, projetores e luzes LED, jantes de liga leve de 19'', Peugeot i-Cockpit com dois ecrãs digitais de 10'', sistema de informação conectado Peugeot i-Connect.

Por sua vez, os 5008 GT possuem uma pintura bicolor com um tejadilho preto e estofos em Alcantara.

Principais equipamentos de série, para além dos da versão Allure: jantes de liga leve de 20", projetores Pixel LED, sensores de estacionamento dianteiros, porta da bagageira elétrica, bancos dianteiros e volante aquecidos, carregador de smartphone por indução, iluminação ambiente personalizável, Peugeot Panoramic i-Cockpit com ecrã curvo de 21", i-Toggles personalizáveis, sistema de informação conectado Peugeot i-Connect Advanced.