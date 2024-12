Cientistas preveem que 2025 estará entre os três anos mais quentes de que há registo

Apesar de estarmos ainda em 2024, os cientistas já estão a desenhar previsões para 2025. Na sua opinião, 2025 estará entre os três anos mais quentes de que há registo.

De acordo com o Met Office, o serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, a temperatura média global do próximo ano deverá ser a terceira mais elevada de que há registo, remontando a 1850, depois de 2024 ter ocupado o primeiro lugar e 2023 o segundo.

Este ano deverá ser, pelo menos, 1,5 °C mais quente do que na época pré-industrial, antes de os seres humanos começarem a queimar combustíveis fósseis em grande escala, e 2023 será 1,45 °C mais quente.

O próximo ano prevê-se quente, apesar de o padrão climático El Nino, que teve um efeito de aquecimento em 2023 e 2024, ter diminuído.

Segundo o Met Office, estas previsões devem-se a uma tendência que tem tornado todos os anos mais quentes: as alterações climáticas. Conforme explicado, os gases com efeito de estufa, provenientes principalmente dos combustíveis fósseis, continuam a acumular-se na atmosfera, aquecendo o planeta.

O fenómeno El Niño de 2023/24 impulsionou temporariamente a temperatura global, acrescentando um pico à subida das temperaturas provocada por anos de aumento das emissões de gases com efeito de estufa.

Disse Adam Scaife, do Met Office, ainda que os investigadores do clima estejam a "a analisar ativamente outros fatores" que podem ser responsáveis por um recente aumento adicional das temperaturas.

De ressalvar, conforme citado pela imprensa, que os números publicados pelo Met Office referem-se às temperaturas médias globais, que suavizam os extremos de diferentes partes do mundo. Por este motivo, apesar dos aumentos e mesmo que a temperatura média global seja elevada, há países onde o frio se faz sentir.