Outro fabricante abandona a Qualcomm! Google opta por modems MediaTek no Pixel 10

A Qualcomm era, até à pouco tempo, a escolha óbvia no mundo dos smartphones. Este fabricante perde o destaque com muitas marcas a optar peça concorrência e pelas suas propostas. Depois da Apple ter começado a mudança no campo dos modems, é agora a Google a mostrar que a MediaTek poderá ser a escolha para o Pixel 10.

Qualcomm pode não estar presente no Pixel 10

A Google decidiu romper a sua parceria de longa data com a Qualcomm e, em vez disso, utilizar o modem T900 da MediaTek na sua linha Pixel 10. Esta decisão marca uma mudança significativa na estratégia móvel da Google, à medida que a empresa procura distanciar-se da dependência das plataformas Snapdragon da Qualcomm.

De acordo com uma fonte próxima da Google, a gigante das pesquisas avaliou todas as opções de modems 5G disponíveis no mercado, incluindo o Snapdragon X75 da Qualcomm, que alimenta a série iPhone 16 da Apple. No entanto, a Google escolheu o modem T900 da MediaTek para os seus telefones Pixel de última geração.

O T900 faz parte da geração “M85” de modems da MediaTek, que deveria suportar as mais recentes especificações 3GPP Release 17 5G e possivelmente até normas mais recentes que esta. Entretanto, a série "M80" anterior superou o suporte da versão 16, tornando esta uma atualização considerável — para além das especificações de alto nível. No entanto, os detalhes sobre o T900 são menos claros.

Google pode escolher os modems da MediaTek

A este respeito, é uma jogada ousada por parte da Google optar por uma solução MediaTek não comprovada quando existia uma opção para utilizar a tecnologia de modems da Qualcomm. Isto mostra que a Google está cada vez mais focada em estabelecer o seu ecossistema móvel interno, independente de quaisquer fornecedores terceiros de chipsets.

O facto de os chipsets Tensor da Google já terem começado a reduzir a dependência da empresa relativamente a parceiros como a Samsung, a mudança para um modems MediaTek sugere que isso vai continuar. No entanto, o risco de uma solução não comprovada como o T900 é que pode afetar o desempenho da conectividade e a compatibilidade do Pixel 10.

Noutras notícias, o novo Tensor G5 da Google também virá com algumas atualizações importantes da câmara. Em particular, disse que o chip suportará vídeo HDR 4K 60fps, o que o atual Tensor G4 faz apenas com um limite de 4K 30fps HDR. Também referido no documento, o Pixel 11 pode oferecer uma capacidade de zoom de 100x.