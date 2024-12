Novo microchip permite controlar a apneia do sono através de uma aplicação

Um novo tratamento, que consiste na implantação de um chip num nervo crítico, poderá significar um alívio para as pessoas que sofrem com a apneia do sono. A doença respiratória está associada a hipertensão, acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos, diabetes e mesmo à morte.

A síndrome de apneia obstrutiva do sono é uma doença respiratória caracterizada por episódios recorrentes de colapso da faringe. Esses episódios ocorrem durante o sono, condicionando a sua obstrução completa (apneia) ou incompleta (hipopneia).

Além de provocar grande incómodo social, pelo característico ressonar, a apneia do sono pode culminar em problemas cardiovasculares graves, entre outras doenças.

No Reino Unido, cirurgiões começaram a implantar um chip num nervo crítico, por forma a ajudar as pessoas a respirar. A Sky News teve acesso a uma das primeiras operações do Serviço Nacional de Saúde (em inglês, NHS), realizada no University College London Hospitals (UCLH).

Os cirurgiões fizeram uma pequena incisão sob o queixo da paciente, Natalie Boller, que sofre de apneia do sono há 10 anos, e colocaram o chip num nervo que controla um músculo da língua.

Segundo Ryan Chin Taw Cheong, cirurgião do sono, o chip envia "um ligeiro impulso elétrico para estimular o nervo, de modo a mover a língua para a frente, e abre as vias respiratórias superiores".

Desta forma, "os doentes podem ter uma melhor noite de descanso e respirar suavemente durante toda a noite".

Chip pode melhorar as noites dos que sofrem com a apneia do sono

O UCLH é o primeiro centro do NHS a oferecer dois chips ligeiramente diferentes a doentes com apneia do sono moderada ou grave: um chamado Genio Nyxoah e o outro Inspire.

Os doentes regressam ao hospital cerca de seis a oito semanas após a operação para que o implante seja ligado e o nível de estimulação ajustado para um nível confortável.

Depois, quando vão para a cama, podem ligar o chip com um controlo remoto ou uma aplicação para smartphone.

Conforme reportado, alguns doentes dormem tão profundamente que começam a sonhar, pela primeira vez em anos.

Os cirurgiões continuarão a ajustar a frequência da estimulação nervosa para aumentar a sua eficácia sem causar desconforto.

Segundo a equipa do UCLH, a operação está a ser limitada a um pequeno número de doentes que não podem utilizar as comuns máquinas de pressão positiva contínua nas vias respiratórias (ou CPAP) e que têm mais probabilidades de beneficiar do implante.