Android recebe novidade que consegue poupar vida da bateria do smartphone

A bateria é, há muito tempo, um dos pontos mais sensíveis dos smartphones. O hardware tem evoluído muito nos últimos anos, mas continua a ser impossível ter uma bateria que aguente vários dias, a um nível de desempenho elevado. A Google parece ter finalmente entendido este dilema e traz uma novidade no Android que consegue poupar vida da bateria do smartphone.

Por mais que os smartphones tenham avançado nos últimos anos, há uma componente que continua a causar preocupação: a bateria do telemóvel. Este é o único componente que se desgasta com a utilização, mesmo que sejam tomados todos os cuidados necessários. A boa notícia é que o Android recebeu muitas características novas nas versões mais recentes que prolongam a vida útil da bateria.

Mas as últimas informações podem ser as melhores que já chegaram em muito tempo. A partir de agora, é possível fazer com que o smartphone use a energia diretamente do cabo em vez de usar a bateria. O dispositivo pode ignorar a bateria e usar a energia da rede elétrica para funcionar. Com isto, a bateria não é utilizada e não passa por tantos ciclos de carga e descarga, prolongando a sua vida útil.

A Google não divulgou esta novidade do Android, que chegou com a atualização de dezembro dos Pixel, lançada há poucos dias. Só quando alguns utilizadores do Reddit começaram a experimentar a atualização é que se aperceberam que o telemóvel não recarrega a bateria nem a utiliza se estiver ligado à corrente.

Para ativar este comportamento, basta entrar em Definições e Bateria, onde estará uma nova opção para otimizar o carregamento. Requer apenas que a última atualização dos Pixel está presente. A opção que deve ser ativada é o limite de cobrança de 80%. Quando ativada, a bateria não carrega para além dos 80% mesmo que tenhamos o telemóvel ligado à rede.

É útil pelo mesmo motivo que o telemóvel nos avisa quando a bateria chega aos 20%. Está provado que as baterias duram mais tempo se mantiverem a carga entre os 20% e os 80%. No entanto, isto significa que se continuarmos com o telemóvel ligado quando atingirmos os 80%, o sistema utilizará automaticamente a energia do cabo e não da bateria, para se manter neste nível.

As vantagens de utilizar o cabo e não a bateria são imensas. O Android não aquecerá tanto, para começar, e a bateria não será utilizada durante o tempo em que estivermos com o telefone ligado, aumentando a sua vida útil. É claro que isto só é útil a quem deixa o smartphone ligado à corrente, mas pode ajudar a melhorar a saúde da bateria para muitas pessoas.