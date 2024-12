Google lançou um chip quântico de última geração. Conheça o Willow!

Num passo importante numa viagem que começou há mais de dez anos, a Google anunciou o Willow, o seu chip quântico mais recente. Este tem um desempenho de última geração e é, nomeadamente, um dos primeiros exemplos convincentes de correção de erros em tempo real num sistema quântico supercondutor - crucial para qualquer computação útil.

A Google anunciou, ontem, o seu chip quântico mais recente. De nome Willow, tem um desempenho de última geração em diversas métricas e possibilita, por isso, duas conquistas importantes:

Este novo chip aproxima a Google de um objetivo maior, traçado pelo Google Quantum AI, em 2012: construir um computador quântico útil e de larga escala que pudesse aproveitar a mecânica quântica para beneficiar a sociedade através do avanço da descoberta científica, como desenvolver aplicações úteis e enfrentar alguns dos maiores desafios da sociedade.

Num artigo publicado no blog oficial da Google, assinado por Hartmut Neven, fundador e chefe do Google Quantum AI, a empresa explica que os erros são um dos maiores desafios da computação quântica...

... uma vez que os qubits, as unidades de computação nos computadores quânticos, tendem a trocar informações rapidamente com o seu ambiente, o que torna difícil proteger as informações necessárias para completar a computação.