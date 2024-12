Microsoft prepara grandes novidades para o indicador de bateria do Windows 11

Já nos habituámos a ver a mudanças frequentes na interface do Windows 11. A Microsoft testa e avalia algumas alterações profundas, que o tornam ainda melhor para usar no dia a dia. A mais recente descoberta ainda não está acessível, mas mostra como o indicador de bateria do Windows 11 será muito mais interessante num futuro próximo.

Novidades no indicador de bateria do Windows 11

Em breve será mais fácil ver que bateria resta num portátil que tenha presente o Windows 11. Conforme é referido no X, a Microsoft escondeu um novo indicador de bateria na Build 26120.2510 do Windows 11, atualmente apenas disponível para Insiders no Dev Channel.

O novo indicador de bateria será maior do que o ícone da bateria atual e também um pouco mais colorido. Em vez do design atual a preto e branco com pequenos símbolos nos cantos, tudo mudará para melhor. Agora tem um raio para carregamento e um coração para carregamento inteligente, e com o novo design fica verde durante o carregamento e amarelo quando o Modo de poupança de energia está ativado.

Do que pode ser visto agora, o novo design só era visto na barra de tarefas, enquanto o design antigo permanecia no ecrã de bloqueio. Espera-se que o novo design chegue também ao ecrã de bloqueio assim que for totalmente testado e aprovado pela Microsoft no Windows 11.

Microsoft quer testar esta novidade a fundo

Quem quiser testar a novidade, terá de o fazer de forma manual, com a conhecida ferramenta ViVeTool, ativando alguns IDs que foram identificados. Basta correr o comando "vivetool /enable /id:48822452,48433719" e depois reiniciar o Windows 11.

Não é claro quando é que a Microsoft irá lançar o novo design do indicador de bateria para o público em geral do Windows 11. A Build 26120.2510 inclui também várias outras características, incluindo novas experiências para PCs Copilot+ a correr em hardware AMD e Intel.

Estas mudanças mostram como a Microsoft está de forma, mas decidida, a mudar o Windows 11, preparando-o para uma adoção total. Será já no próximo ano que o Windows 10 perderá o suporte e assim esta será a única proposta acessível.