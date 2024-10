Em ano de despedimentos, CEO da Microsoft, Satya Nadella, recebe grande aumento salarial

No último ano fiscal de 2024, que terminou a 30 de junho, a Microsoft teve alguns altos e baixos, com muitos despedimentos a terem acontecido. No meio deste cenário negativo, foi revelado esta semana que Satya Nadella recebeu uns colossais 79,1 milhões de dólares em ações e dinheiro para o ano fiscal de 2024.

A Microsoft revelou quanto foi pago a Satya Nadella através de um pedido feito à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O montante foi muito superior aos 48,5 milhões de dólares em ações e dinheiro que recebeu no ano fiscal de 2023.

Tal como acontece com muitos CEO de grandes empresas, a maioria dos pagamentos feitos no último ano fiscal foram feitos sob a forma de opções sobre ações da Microsoft. Deveria também receber 10,66 milhões de dólares em incentivos e bónus em dinheiro. De acordo com o documento da SEC, Satya Nadella solicitou pessoalmente que parte do seu pagamento fosse reduzido para “apenas” 5,2 milhões de dólares.

Isto deveu-se aos esforços da Microsoft para se responsabilizar por uma série de violações de segurança durante o ano fiscal de 2024. Um deles aconteceu no verão de 2023, quando um grupo sediado na China obteve acesso a contas de e-mail do Outlook nos EUA e na Europa. Mais tarde, no início de 2024, um grupo sediado na Rússia acedeu às contas de e-mail de alguns dos principais executivos da Microsoft.

Na altura, a Microsoft revelou que fez mudanças nos seus esforços de segurança após estes incidentes. Alegou, em maio, que a segurança era a principal prioridade da empresa acima de tudo. Em junho, a empresa disse que alteraria os bónus, mesmo para os seus principais líderes, dependendo de como eles contribuíssem pessoalmente para melhorias na segurança.

Conforme a informação desta semana na SEC, a Microsoft disse que Satya Nadella sentiu que o "desempenho geral da empresa foi extremamente forte" durante o último ano fiscal. Acrescentou ainda que solicitou que o Conselho de Administração da Microsoft "reduzisse o seu incentivo em dinheiro" para que pudesse assumir alguma "responsabilidade pessoal pelo foco e velocidade necessárias para as mudanças que o atual cenário de ameaças à cibersegurança mostrou serem necessárias".

Mesmo com este corte nos bónus em dinheiro, em comparação com o que poderia ter sido sem os problemas de segurança, é evidente que Satya Nadella ainda é um CEO muito bem pago da Microsoft. Ainda mais, quando muitos funcionários da empresa foram dispensados para ajudar a equilibrar as finanças da empresa.