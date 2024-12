Será que os utilizadores estão a fugir do Windows 11 da Microsoft?

Com o fim do suporte ao Windows 10 esperado para o próximo ano, há a expetativa dos utilizadores abandonarem esta versão. A opção para este salto é única e coloca o Windows 11 no centro das atenções. Os dados de novembro mostram algo estranho e revelam uma quebra no Windows 11. Será que os utilizadores estão a fugir desta opção da Microsoft?

Segundo os dados da Statcounter, a quota de mercado do Windows 11 caiu 0,64% para 34,94% em novembro. A quota de mercado do Windows 10 aumentou 0,88% para 61,83%. Estes dados refletem alguma mudança, mas curiosamente apenas no sentido em que não se esperava.

Entre novembro de 2023 e novembro de 2024, o Windows 11 teve um crescimento significativo de 8 por cento, aumentando a sua quota de mercado de 26,63 por cento para 34,94 por cento. No entanto, este crescimento ocorreu à custa do Windows 10, cuja quota de mercado desceu de 68,02% para 61,83% no mesmo período. Portanto, o Windows 10 sofreu uma perda de 6%.

Acredita-se que o declínio na quota de mercado do Windows 11 esteja relacionado com a implementação escalonada do sistema operativo. Há ainda a política da Microsoft de suportar apenas duas versões do Windows de cada vez. A pouco mais de dez meses do fim do suporte para o Windows 10, a Microsoft explica os benefícios de atualizar os utilizadores do Windows 10 para PCs com Windows 11 e Copilot+.

Quota de mercado das versões do Windows Windows 10: 61,83 por cento (+0,88 pontos)

Windows 11: 34,94 por cento (-0,64 pontos)

Windows 7: 2,47 por cento (-0,15 pontos percentuais)

Windows 8.1: 0,31 por cento (sem alteração)

Windows XP: 0,25 por cento (-0,03 pontos percentuais)

Para os utilizadores que ainda não atualizaram, a Microsoft irá também oferecer a opção de adquirir um ano adicional de atualizações de segurança para o Windows 10. O custo deste serviço adicional está fixado em 30 dólares.

À medida que a transição para o Windows 11 continua, veremos como a dinâmica da quota de mercado evoluirá nos próximos meses, especialmente à medida que se aproxima o fim do suporte do Windows 10.