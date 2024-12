Google lança Gemini 2.0: o seu novo modelo de IA é o mais capaz até agora

Com o objetivo de expandir as fronteiras da Inteligência Artificial (IA), a Google apresentou, hoje, o seu modelo mais capaz até agora. Conheça o Gemini 2.0, que "nos vai aproximar da nossa visão de um assistente universal", segundo Sundar Pichai, diretor-executivo da Google e da Alphabet!

A trabalhar há largos meses na novidade, a Google disponibilizou, hoje, o primeiro modelo da família de modelos Gemini 2.0: uma versão experimental do Gemini 2.0 Flash. É o seu modelo de trabalho com baixa latência e desempenho melhorado na vanguarda da tecnologia, em escala.

Num comunicado, a Google explicou que o Gemini 2.0 Flash baseia-se no sucesso do 1.5 Flash, o seu modelo mais popular até agora para programadores, com desempenho melhorado e tempos de resposta igualmente rápidos.

O 2.0 Flash supera até mesmo o 1.5 Pro em benchmarks importantes, com o dobro da velocidade.

A novidade da Google chega com novos recursos: suporte a entradas multimodais, como imagens, vídeo e áudio, e suporte a saídas multimodais, como imagens geradas nativamente misturadas com texto e áudio multilingue de texto para fala (TTS) direcionável.

Mais, pode chamar nativamente ferramentas como a Pesquisa Google, execução de código e funções definidas por um utilizador terceiro.

O Gemini 2.0 Flash já está disponível como um modelo experimental para programadores através da API Gemini no Google AI Studio e Vertex AI, com entrada multimodal, saída de texto e conversão de texto em fala e geração de imagens nativas disponíveis para parceiros com acesso antecipado.

A disponibilidade geral está prevista para em janeiro, juntamente com mais tamanhos do modelo.

Para ajudar os programadores a criar aplicações dinâmicas e interativas, a Google lançou, também, uma nova API Multimodal Live que tem entrada de áudio e streaming de vídeo em tempo real e a capacidade de usar várias ferramentas combinadas.

Mais informações sobre o Flash 2.0 e a Multimodal Live API podem ser encontradas no seu blog para programadores.

Gemini 2.0 disponível na aplicação Gemini, o assistente de IA da Google

Também a partir de hoje, os utilizadores do Gemini em todo o mundo podem aceder a uma versão otimizada para chat do Flash Experimental 2.0 selecionando-a no menu suspenso de modelos nas versões desktop e web mobile, e ela estará disponível em breve na aplicação móvel Gemini. Com este novo modelo, os utilizadores podem experimentar um assistente Gemini ainda mais útil.

No início do próximo ano, a empresa expandirá o Gemini 2.0 para mais produtos da Google.

Desbloquear experiências de agente com o Gemini 2.0

Os recursos de ação da interface de utilizador nativa do Gemini 2.0 Flash, juntamente com outras melhorias, como raciocínio multimodal, compreensão de contexto longo, acompanhamento e planeamento de instruções complexas, chamada de função composicional, uso de ferramentas nativas e latência melhorada, trabalham em conjunto para permitir uma nova classe de experiências de agente.

A Google está a explorar a aplicação prática de agentes de IA, com uma série de protótipos que podem ajudar as pessoas a realizar tarefas e fazer as coisas acontecerem.

Isto inclui uma atualização do Projeto Astra, o seu protótipo de investigação que explora as capacidades futuras de um assistente de IA universal; o novo Projeto Mariner, que explora o futuro da interação entre humanos e agentes, a começar com o seu navegador de Internet; e o Jules, um agente de código com tecnologia de IA que pode ajudar os programadores.

Conforme partilhado, no mesmo comunicado, a Google está entusiasmada para os próximos capítulos, nos quais verá como grupos de testes confiáveis usarão estes novos recursos e por via dos quais poderá tirar conclusões, de modo a poder torná-los mais amplamente disponíveis em produtos no futuro.

A Google partilhou mais informações sobre esta novidade no seu blog oficial.