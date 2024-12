Apple estará a trabalhar na versão moderna do Magic Mouse

O rato da Apple, o Magic Mouse, é um bom dispositivo. Tem uma superfície multitoque, que permite executar alguns gestos, como deslizar entre páginas, fazer scroll e zoom. Apesar de ser preciso, tem algumas lacunas que não o tornaram num dispositivo consensual. Segundo rumores, a Apple estará a preparar uma nova versão moderna.

Apple Magic Mouse do futuro

A Apple está a planear renovar o Magic Mouse com gestos, comandos de voz e muito mais. E poderá mesmo mudar a controversa porta de carregamento inferior. O design atual tem mais de 15 anos, tendo sido introduzido em 2009.

Desde então, o Magic Mouse recebeu pequenas atualizações, incluindo a mudança para uma porta Lightning estranhamente localizada e, eventualmente, USB-C.

Sim, é verdade que o Magic Mouse não é o rato mais ergonómico ou com mais funcionalidades do mercado. Apesar de ser preciso, de nos dar alguma liberdade de movimentos na sua superfície multitoque, fica aquém até na forma como se posiciona na nossa mão.

Já uso ratos da Apple desde o tempo do Hockey Puck Mouse, depois passei para o Apple Pro Mouse, lançado em 2000 e posteriormente para o Mighty Mouse. Lembram-se de algum destes? Possivelmente não.

A versão que se seguiu foi o Magic Mouse, apresentada a 20 de outubro de 2009. E desde então tem apostado neste design acrescentando apenas ligeiras nuances, como já referimos.

No último boletim informativo Power On, Mark Gurman da Bloomberg este relata que a Apple trabalha num redesenho significativo do Magic Mouse. De acordo com Gurman, os engenheiros da Apple estão atualmente a testar vários protótipos, “com o objetivo de conceber algo que se adapte melhor à era moderna”.

O próximo Magic Mouse da Apple poderá ter um design mais adequado aos computadores atuais, facilitando a utilização de gestos, comandos de voz e muito mais. Como parte do redesenho, a Apple também moverá a porta de carregamento para um local melhor.

O Magic Mouse renovado não chegará tão cedo

Infelizmente, há uma longa espera pelo novo Rato Mágico. Gurman diz que não chegará nos próximos 12-18 meses.

Os engenheiros internos da Apple ainda não chegaram a um acordo sobre o design final. E mesmo depois disso, haverá “meses ou anos de engenharia de hardware, desenvolvimento de software e trabalho operacional”.

Com base no relatório, é claro que o novo Magic Mouse não vai chegar tão cedo. A única boa notícia é que a Apple está a trabalhar na revisão do rato.