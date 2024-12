Velho autocarro é agora uma autocaravana 100% a energia solar, com um motor Tesla

Uma família francesa converteu um velho autocarro numa autocaravana 100% movida a energia solar, equipando-o com um motor Tesla Model S e três baterias Tesla Model 3 de 225 kWh.

Autocaravana com coração Tesla

Um velho autocarro foi transformado numa casa autónoma graças à criatividade de um pai apaixonado.

Instalaram 90 m² de painéis solares no tejadilho do autocarro, alguns fixos e outros amovíveis, conseguindo autonomia energética e reduzindo a sua dependência de infraestruturas elétricas.

Liberdade movida a energia

Seguramente muitos já sonharam deixar tudo para trás e explorar o mundo. Este sonho tornou-se uma realidade para a família Guillemonde, originária de França. Composta por Jean-Philippe, Laure, Clara e Lisa, esta família tomou uma decisão ousada: deixar a sua casa tradicional para viajar no “Chouchou”, um autocarro transformado numa casa solar autónoma.

Esta experiência levou-os a viajar pela Europa e África, enfrentando os desafios técnicos e climáticos de cada região. Conheçam a sua história inspiradora.

A origem de um projeto revolucionário

Tudo começou quando Jean-Philippe adquiriu um velho autocarro Safari da marca turca Temsa, a que deu o nome de “Chouchou”. Com dedicação e bricolage, o engenheiro amador transformou o veículo numa autocaravana totalmente autónoma.

O cerne do projeto consistiu em substituir o motor original por um motor elétrico Tesla Model S Performance, alimentado por três baterias Tesla Model 3 Long Range com uma capacidade total de 225 kWh.

Para conseguir uma verdadeira autonomia, instalaram 90 m² de painéis solares no tejadilho do autocarro, concebidos de uma forma inovadora: alguns painéis são fixos e outros são colocados nas laterais, maximizando a recolha de energia.

Graças a esta combinação, podem viajar sem depender da rede elétrica, reduzindo assim a sua pegada ambiental.

Uma vida autónoma e eletrificada

Em setembro de 2022, a família partiu para a sua aventura a bordo do Chouchou, percorrendo milhares de quilómetros através de paisagens diversas, desde as aldeias ensolaradas de Marrocos até à costa grega e às montanhas turcas.

O seu autocarro, uma curiosidade técnica e estética, atrai a atenção de outros entusiastas das viagens sustentáveis, favorecendo encontros cheios de aprendizagem e inspiração.

Para além de viajarem, partilham a sua experiência através do seu canal no YouTube e do seu blogue familiar, onde descrevem as fases de construção do autocarro e o seu dia a dia nesta viagem única. No entanto, nem tudo tem sido fácil: enfrentaram desafios técnicos, como reparações e gestão de energia, bem como a adaptação a viver num espaço confinado.

Mas estes obstáculos reforçaram o seu espírito de equipa e permitiram-lhes desenvolver soluções inovadoras.

Uma experiência estimulante

Este projeto é mais do que uma viagem. É um estilo de vida que redefine a relação com os recursos e incentiva uma reflexão profunda sobre o consumo e a sustentabilidade. Viver sem ligação constante à rede elétrica ou sem acesso ilimitado à água levou a família a valorizar cada recurso e a otimizar a sua utilização.

É claro que empreender uma transformação desta magnitude requer conhecimentos técnicos e competências de bricolage, mas é um exemplo inspirador de como a tecnologia e a sustentabilidade se podem unir para criar novas formas de viver e viajar.

A história da família Guillemonde não é apenas um exemplo de aventura, mas também de como é possível reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis nas viagens.

A utilização de energias renováveis, como a energia solar, combinada com soluções tecnológicas avançadas, demonstra que é possível adotar um estilo de vida mais amigo do ambiente sem sacrificar o conforto ou o espírito de exploração.

Esta aventura convida todos a reconsiderar a forma como viajamos, consumimos e vivemos. Talvez nem todos consigamos transformar um autocarro numa casa solar autónoma, mas podemos inspirar-nos na sua abordagem criativa para adotar mudanças que beneficiem tanto as nossas vidas como o planeta.