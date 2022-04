E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento do mais rápido processador Intel e do mais rápido GPU Nvidia do mundo, analisámos a coluna Gembird Bluetooth Portátil, falámos dos novos Xiaomi Redmi, e muito mais.

A Nvidia é uma das empresas do ramo tecnológico que mais se tem destacado, especialmente nos últimos anos. É conhecida sobretudo devido às suas poderosas placas gráficas, mas a fabricante também tem apostado noutras áreas inovadoras.

Neste sentido, agora a empresa anunciou que a sua nova tecnologia NeRF, recorre à Inteligência Artificial para transformar imagens numa dimensão 2D em cenários 3D.

As colunas pequenas, portáteis e acessíveis são um excelente produto no mercado dos dispositivos móveis. Ligam-se a qualquer smartphone e permitem fazer a festa em qualquer lugar. Uma dessas colunas que podemos usar em qualquer lugar, é a Gembird Bluetooth Portátil com LED. Dá aquele toque moderno, com cores marcantes, cabe em qualquer bolso e som não lhe falta, dentro do corpo que apresenta.

Quer o preço, quer as características encaixam-se perfeitamente nos mais variados cenários onde a coluna pode distribuir som à medida.

Se alguém ainda tinha alguma dúvida que a Intel acordou do seu sono profundo e está 'aí para as curvas', certamente que com as novas novidades da marca ficará completamente esclarecido quanto a esse facto.

A marca lançou agora o seu novo Intel Core i9-12900KS, que segundo a empresa é o processador de desktop mais rápido do mundo. Vamos conhecê-lo melhor.

Ainda o ano vai no primeiro trimestres e a Xiaomi já presenteou o mundo ocidental com uma (ou várias) mão-cheia de novos smartphones, na sua linha principal e nas suas submarcas como a Redmi ou a POCO. Achava que não havia espaço para mais nenhum lançamento neste mês de março? Desengane-se.

Através das suas redes sociais, a fabricante chinesa acabou de apresentar três novos smartphones: Redmi Note 11 Pro+ 5G, Redmi Note 11S 5G e Redmi 10 5G.

Numa altura que cada vez mais nos preocupamos com a proteção contra a COVID-19 e outro tipo de vírus, as marcas têm vindo a propor aos utilizadores equipamentos revolucionários.

É neste contexto que surge o Dyson Zone é o primeiro purificador usável da Dyson. O produto é uma fusão entre uma máscara facial e que capta a poluição urbana como gases, alergénios e partículas em suspensão, e uns auscultadores com capacidade de cancelamento de ruídos indesejados e ainda com áudio puro de alta-fidelidade.

Finalmente a Nvidia lançou a sua tão esperada placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti, a qual é considerada como a GPU mais rápida do mundo.

A espera acabou e havia até o receio que a fabricante poderia até nem lançar efetivamente este modelo, uma vez que após o anúncio da mesma no evento CES 2022, pouco ou nada a Nvidia tinha voltado a falar sobre a gráfica.

Ouvir música, um podcast ou comunicar com alguém em qualquer lado é hoje uma necessidade para muitas pessoas. A liberdade dos gadgets bluetooth é essencial para que tal aconteça e são os earbuds, os pequenos auscultadores que ficam acoplados à nossa orelha, que mais têm ganho importância nestes últimos anos.

Os 1MORE ComfoBuds Mini surgem como uma opção interessante neste mercado já que vêm com Bluetooth 5.2, cancelamento ativo de ruído até 40dB e autonomia para 6 horas.

O mercado das placas gráficas é atualmente um dos mais apelativos e cobiçados da indústria de hardware. Como tal, para além das marcas mais populares, como a Nvidia e a AMD, outros nomes começam também a surgir neste segmento.

Desta forma foi agora anunciada a Moore Threads MTTS60, a primeira placa gráfica doméstica ‘Made in China’ a chegar ao mercado.

Em 2015 a Techland e a Warner Bros. Interactive Entertainment lançaram Dying Light, um jogo de zombies que, de certa forma, fugia ao que até à data, era a a fórmula geral deste tipo de jogos.

Passados 7 anos sobre o lançamento do primeiro titulo, a Techland lançou a sequela Dying Light 2: Stay Human, onde a fórmula deste survival horror se mantem praticamente inalterada.

Nós já experimentamos Dying Light 2: Stay Human.

Cientistas descobriram que Plutão poderá esconder algo quente no seu interior. De forma impressionante, essa substância provocou enormes vulcões de gelo.

Esta descoberta poderá mudar significativamente aquilo que os cientistas compreendiam sobre Plutão.

O genoma é o conjunto completo de genes existentes num organismo ou no conjunto de cromossomas diploides nas espécies eucarióticas

Pela primeira vez, foi publicada a primeira sequência efetivamente completa do genoma humano.