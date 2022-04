Vulcões de gelo descobertos em Plutão intrigam cientistas

Cientistas descobriram que Plutão poderá esconder algo quente no seu interior. De forma impressionante, essa substância provocou enormes vulcões de gelo.

Esta descoberta poderá mudar significativamente aquilo que os cientistas compreendiam sobre Plutão.

Recentemente, um grupo de cientistas revelou ter detetado evidência de vulcões de gelo em erupção, em Plutão, de há 100 milhões de anos, ou até mais recentes. O estudo relativamente a esta impressionante descoberta foi publicado na Nature Communications.

Enquanto observavam Plutão, os cientistas descobriram um padrão de terreno irregular que não se parecia a nada alguma vez visto no Sistema Solar. Esse padrão detetado pelos especialistas aponta para atividade vulcânica recente. No entanto, não é o tipo de atividade que conhecemos.

De acordo com Kelsi Singer, cientista planetária do Southwest Research Institute do Colorado e autora do estudo, ao invés de expelir um magma quente, os vulcões de gelo apenas libertam uma “mistura de água gelada mais espessa e viscosa ou até possivelmente um fluxo sólido como glaciares”.

Segundo a autora do estudo, embora os cientistas suspeitassem da existência deste tipo de vulcões de gelo, os de Plutão “parecem muito diferentes de tudo o que alguma vez” viram. Por essa razão, é possível que esta descoberta altere o que se sabe até agora do planeta anão.

Apesar de ressalvar que é complicado identificar a altura exata em que estes vulcões de gelo surgiram, a equipa de cientistas acredita que “podem ser tão jovens como algumas centenas de milhões de anos ou mesmo mais novos”. Além disso, Kelsi Singer afirmou que a área de Plutão analisada é muito diferente do resto do planeta anão – essa é normalmente revestida por crateras de impacto. Por isso, os cientistas não descartam a hipótese de aquela ainda estar em formação.

Esta é a mais recente descoberta sobre Plutão feita através de imagens captadas pela New Horizons da NASA.

Estas descobertas vão levar-nos a reavaliar as possibilidades de manutenção de água líquida em mundos pequenos e gelados que estão longe do Sol […] Não sabemos o que poderia fornecer o calor necessário para ter causado a erupção destes vulcões gelados.

Revelou David Rothery, professor de geociência planetária na The Open University, numa declaração.

