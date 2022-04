A procura por um futuro nas estrelas, de Fragile Existence

A equipa britânica Fragile Continuum (uma equipa de one man show), encontra-se a preparar o lançamento do seu próximo jogo, Fragile Existence ainda este ano.

Uma aventura de sobrevivência da raça humana nas profundezas do Cosmos. Venham ver...

Fundados (e formados) por Lee Harris, os Fragile Continuum encontram-se a trabalhar no seu projeto: Fragile Existence.

Aquilo que começou por um simples projeto de portfolio de Harris com o objetivo de lhe facilitar a entrada na indústria de videojogos, acabou por se tornar num projeto mais sério e que, com o apoio da editora norte-americana Hooded Horse, se vai tornar num jogo, talvez ainda este ano.

O nome do jogo acaba por ser extremamente apropriado, pois segundo Lee Harris a história de Fragile Existence assenta precisamente na fragilidade que nós (seres humanos) apresentamos no cenário global que é o universo e que de um momento para o outro podemos simplesmente... desaparecer.

Fragile Existence será um misto de RTS (Real Time Strategy) com 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) e pretende ser um jogo de aventura e estratégia que leva os jogadores aos confins do Espaço numa tentativa desesperada pela sobrevivência da raça humana.

Fragile Existence coloca os jogadores no papel do comandante de uma frota de naves espaciais que conseguiu fugir da Terra quando o nosso planeta natal foi atacado e dizimado por uma força desconhecida.

Forçados a fugir para o Espaço e com a ameaça sempre presente no nosso retrovisor, teremos de encontrar uma forma de garantir a salvação da nossa frota e dos seus habitantes.

Para isso teremos de explorar vastos Sistemas Solares, recolher recursos dos planetas que os possam possuir e mesmo, formar colónias em planetas considerados habitáveis.

A ideia de Fragile Existence foge um pouco às tendências maioritárias deste tipo de jogos, ou seja, em vez pretendermos criar e aumentar um verdadeiro Império, este jogo exige-nos a gestão de uma civilização inteira em fuga. Algo semelhante à Galactica, lembram-se?

Como tal, a responsabilidade do jogador será a de manter a frota com níveis altos de moral, de saúde e em forma para qualquer eventualidade.

A bordo da nossa nave vão existir várias fações, com as quais o comandante terá de saber negociar e apaziguar, o que envolverá também uma boa dose de politica e diplomacia.

Segundo Lee Harris, Fragile Existence terá um poderosos sistema de Zoom In e Zoom Out que permitirá aos jogadores aceder e visualizar com maior detalhe tanto as suas frotas de naves, como as bases que eventualmente venha a construir ou mesmo os combates na superfície de planetas e luas.

Fragile Existence, quando for lançado, prevê-se que venha com um Editor de Planetas e Sistemas Solares totalmente equipado, permitindo aos jogadores a criação das suas próprias campanhas individuais e personalizar as suas experiências de jogo.

O jogo vai ter localização para japonês, chinês, espanhol, francês e alemão e será lançado para PC ainda este ano, em princípio.