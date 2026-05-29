Há um erro comum que pode custar a vida do seu cão ou gato
Medicar o seu cão ou gato quando parece estar com dores pode soar a gesto de cuidado, mas é, na verdade, um dos erros mais perigosos que um dono pode cometer.
Por desconhecimento ou na tentativa de agir rapidamente diante de um desconforto do animal, muitos são os donos que recorrem à automedicação utilizando princípios ativos indicados para seres humanos, sem compreender que, mesmo quando o fármaco é o mesmo, as doses, as vias de administração e os efeitos colaterais podem ser extremamente diferentes entre as espécies.
O ibuprofeno age inibindo substâncias que causam dor e inflamação. Contudo, nos cães, isso afeta também o estômago, o fígado e os rins de forma muito mais agressiva do que nos humanos.
O metabolismo dos animais não está preparado para processar esta substância com segurança.
Quais os sinais de intoxicação?
Os sinais de intoxicação por ibuprofeno em cães e gatos incluem os seguintes:
- Vómitos;
- Diarreia;
- Dor abdominal;
- Sangramento gastrointestinal;
- Dificuldade respiratória;
- Sintomas neurológicos;
- Coma;
- Morte.
A margem entre uma dose com algum efeito e uma dose tóxica é extremamente estreita: doses a partir de 5 mg por kg de peso corporal já podem causar efeitos adversos sérios, e doses acima de 25 mg/kg são potencialmente letais.
Para os felinos, doses tão baixas como 300 mg de ibuprofeno (meio comprimido de Brufen 600) são tóxicas e potencialmente letais.
Por isto e porque a toxicidade do ibuprofeno é imprevisível, assim como a do paracetamol (ou Ben-U-Ron), os donos não devem tentar calcular doses por conta própria e automedicar os seus animais.
O que fazer em caso de ingestão?
Assim sendo, se o seu animal ingeriu ibuprofeno, seja acidentalmente ou por administração direta, não espere que os sintomas apareçam, pois os danos internos podem começar muito antes de qualquer sinal visível. Recorra imediatamente a um veterinário.
Importa referir que existem anti-inflamatórios e analgésicos desenvolvidos especificamente para uso veterinário, que são seguros quando prescritos e doseados por um médico veterinário.
A regra é simples e dita que nenhum medicamento humano deve ser dado a cães ou gatos sem indicação médica.
Leia também:
Um “tutor” já é uma meio caminho para possiveis maus tratos, entre eles tratar um animal como um humano. Dono, correcto é dono, tutor é outra coisa. E morte é capaz de não ser um sintoma, está mais para desfecho clínico, digo eu que sou barbeiro.
Tenho que me corrigir em lado nenhum foi referido morte como sintoma. XD.. obrigado a todos.. e dono de cão não é tutor xD
Existe uma doença principal que pode levar a isso tudo, chama-se “humanização de animais”.
Doença que prolifera rápidamente no seio de pessoas mentalmente instáveis e alheias á realidade natural. Pessoas que constantemente negam o básico e o simples em prol de aceitarem e normalizarem os seus delírios.
Ó Bezmenov, vai beber mais um copo, em vez de te armares em tutor dos animais. (O que raio será isso?)
Não é só medicamentos para pessoas, mas que matam os cães – e a culpa é dos donos. Nunca fiz isso e pensei que ninguém fazia.
E quando são os veterinários a enganar-se na dosagem – que depende do peso?
Contava-me um conhecido, que tinha um cão mais ou menos do tamanho do que aparece na primeira imagem do post. Levou-o ao veterinário porque lhe parecia que estava a reter líquidos. O veterinário estava de férias deixou uma substituta. Receitou-lhe uma dose para cães de mais de 20 kg.
Dizia-me ele: “Morreu pela minha mão … Da primeira vez ainda vomitou o comprimido. Mas da segunda arranjei maneira dele o engolir, e morreu. Fui à veterinária e disse-lhe de tudo, só me faltou bater-lhe!”
O dinheiro que gastam em alimentação para animais de estimação dava para acabar com a fome no mundo, continuem a deixar pessoas morrer à fome e a tornar o planeta num deserto, não tarda nem o dinheiro vos vai salvar.