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Há um erro comum que pode custar a vida do seu cão ou gato

· Ciência 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Corrector says:
    29 de Maio de 2026 às 13:03

    Um “tutor” já é uma meio caminho para possiveis maus tratos, entre eles tratar um animal como um humano. Dono, correcto é dono, tutor é outra coisa. E morte é capaz de não ser um sintoma, está mais para desfecho clínico, digo eu que sou barbeiro.

    Responder
  2. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    29 de Maio de 2026 às 13:25

    Existe uma doença principal que pode levar a isso tudo, chama-se “humanização de animais”.

    Doença que prolifera rápidamente no seio de pessoas mentalmente instáveis e alheias á realidade natural. Pessoas que constantemente negam o básico e o simples em prol de aceitarem e normalizarem os seus delírios.

    Responder
  3. Max says:
    29 de Maio de 2026 às 13:50

    Não é só medicamentos para pessoas, mas que matam os cães – e a culpa é dos donos. Nunca fiz isso e pensei que ninguém fazia.
    E quando são os veterinários a enganar-se na dosagem – que depende do peso?
    Contava-me um conhecido, que tinha um cão mais ou menos do tamanho do que aparece na primeira imagem do post. Levou-o ao veterinário porque lhe parecia que estava a reter líquidos. O veterinário estava de férias deixou uma substituta. Receitou-lhe uma dose para cães de mais de 20 kg.
    Dizia-me ele: “Morreu pela minha mão … Da primeira vez ainda vomitou o comprimido. Mas da segunda arranjei maneira dele o engolir, e morreu. Fui à veterinária e disse-lhe de tudo, só me faltou bater-lhe!”

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    29 de Maio de 2026 às 14:23

    O dinheiro que gastam em alimentação para animais de estimação dava para acabar com a fome no mundo, continuem a deixar pessoas morrer à fome e a tornar o planeta num deserto, não tarda nem o dinheiro vos vai salvar.

    Responder

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