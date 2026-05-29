Há um erro comum que pode custar a vida do seu cão ou gato

Medicar o seu cão ou gato quando parece estar com dores pode soar a gesto de cuidado, mas é, na verdade, um dos erros mais perigosos que um dono pode cometer.

Por desconhecimento ou na tentativa de agir rapidamente diante de um desconforto do animal, muitos são os donos que recorrem à automedicação utilizando princípios ativos indicados para seres humanos, sem compreender que, mesmo quando o fármaco é o mesmo, as doses, as vias de administração e os efeitos colaterais podem ser extremamente diferentes entre as espécies.

O ibuprofeno age inibindo substâncias que causam dor e inflamação. Contudo, nos cães, isso afeta também o estômago, o fígado e os rins de forma muito mais agressiva do que nos humanos.

O metabolismo dos animais não está preparado para processar esta substância com segurança.

Quais os sinais de intoxicação?

Os sinais de intoxicação por ibuprofeno em cães e gatos incluem os seguintes:

Vómitos;

Diarreia;

Dor abdominal;

Sangramento gastrointestinal;

Dificuldade respiratória;

Sintomas neurológicos;

Coma;

Morte.

A margem entre uma dose com algum efeito e uma dose tóxica é extremamente estreita: doses a partir de 5 mg por kg de peso corporal já podem causar efeitos adversos sérios, e doses acima de 25 mg/kg são potencialmente letais.

Para os felinos, doses tão baixas como 300 mg de ibuprofeno (meio comprimido de Brufen 600) são tóxicas e potencialmente letais.

Por isto e porque a toxicidade do ibuprofeno é imprevisível, assim como a do paracetamol (ou Ben-U-Ron), os donos não devem tentar calcular doses por conta própria e automedicar os seus animais.

O que fazer em caso de ingestão?

Assim sendo, se o seu animal ingeriu ibuprofeno, seja acidentalmente ou por administração direta, não espere que os sintomas apareçam, pois os danos internos podem começar muito antes de qualquer sinal visível. Recorra imediatamente a um veterinário.

Importa referir que existem anti-inflamatórios e analgésicos desenvolvidos especificamente para uso veterinário, que são seguros quando prescritos e doseados por um médico veterinário.

A regra é simples e dita que nenhum medicamento humano deve ser dado a cães ou gatos sem indicação médica.

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