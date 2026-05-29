BYD congelou um Denza Z9GT a -30 °C: carregamento até 97% em apenas 12 minutos

A BYD voltou a surpreender o mundo automóvel com uma demonstração que poucos acreditariam possível: carregar um elétrico quase na totalidade em menos tempo do que demora a beber um café, mesmo com o carro congelado durante 24 horas.

A BYD tem feito várias manchetes desde que apresentou a segunda geração da sua bateria Blade e os novos carregadores Flash.

Em condições ideais, a bateria passa de 10% a 70% em apenas 5 minutos, e de 10% a 97% em cerca de 9 minutos, números que rivalizam com o tempo de um abastecimento convencional a gasolina, que é, na verdade, o objetivo declarado da marca.

Contudo, uma coisa é apresentar estes valores numa conferência de imprensa, outra é comprová-los num dos piores cenários possíveis para qualquer bateria: o frio intenso.

Congelado durante 24 horas e carregado em 12 minutos

O modelo escolhido para o teste foi o Denza Z9GT, o primeiro veículo de produção em massa equipado com a bateria Blade de segunda geração.

O carro foi submetido a -30°C durante 24 horas, condições que, em baterias convencionais, causam quedas dramáticas de desempenho e velocidades de carregamento muito reduzidas.

Mesmo no cenário extremo de -30°C, o carregamento dos 20% aos 97% demorou 12 minutos, tal como a BYD tinha prometido. No final do processo, o contador de autonomia marcava 1009 km.

Quanto ao carregador utilizado, a tecnologia Flash da BYD tem uma potência de 1500 kW, o que permite transferir energia para a bateria a uma velocidade nunca antes vista no mercado de massa.

O desempenho do Denza Z9GT coloca a BYD à frente do que existe no mercado ocidental, atualmente. O Mercedes-AMG GT, um dos eléctricos europeus mais avançados neste capítulo, aceita até 600 kW de potência de carregamento e consegue ir de 10% a 80% em 11 minutos, em condições ideais.

Do outro lado do Atlântico, o Lucid Gravity, considerado o eléctrico americano com carregamento mais rápido, demorou 12,5 minutos a ir de 0% a 50% num teste independente.

Por que motivo a BYD para nos 97%?

Curiosamente, a BYD interrompe o carregamento nos 97% e não nos 100%.

Segundo o fundador e presidente da marca, Wang Chuanfu, citado pelo Inside Evs, com esta margem, o sistema garante que a travagem regenerativa continua disponível imediatamente após o fim da sessão de carregamento.

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