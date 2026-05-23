UE com novas regras para cães e gatos de companhia

A União Europeia aprovou novas regras para cães e gatos de companhia, com medidas mais apertadas para reforçar a proteção animal e combater práticas consideradas prejudiciais.

Cães e gatos de companhia têm de ter microchip

Entre as novidades está a obrigatoriedade de identificação eletrónica através de microchip e o fim da criação por consanguinidade entre animais.

As novas normas foram aprovadas pelo Conselho da União Europeia e passam também a proibir a reprodução de cães e gatos com características exageradas que possam causar problemas de saúde, como dificuldades respiratórias ou deformações físicas. O objetivo é travar práticas de criação associadas ao sofrimento animal.

Outra das medidas obriga ao registo dos animais em bases de dados nacionais compatíveis, facilitando a identificação e rastreamento em toda a UE. Para viajar entre países europeus, continuará a ser necessário o Passaporte Europeu para Animais de Companhia e a vacinação antirrábica em dia.

As novas regras terão implementação gradual. Criadores, vendedores e abrigos terão até quatro anos para se adaptarem. Já para os donos particulares, algumas obrigações só entram em vigor mais tarde: dez anos no caso dos cães e 15 anos para os gatos.

A legislação pretende ainda reforçar o controlo do comércio online de animais de companhia, um mercado em forte crescimento na Europa e frequentemente associado a práticas ilegais ou pouco transparentes.