Chegou o Intel Core i9-12900KS: o processador de desktop mais rápido do mundo

Se alguém ainda tinha alguma dúvida que a Intel acordou do seu sono profundo e está 'aí para as curvas', certamente que com as novas novidades da marca ficará completamente esclarecido quanto a esse facto.

A marca lançou agora o seu novo Intel Core i9-12900KS, que segundo a empresa é o processador de desktop mais rápido do mundo. Vamos conhecê-lo melhor.

Intel lança o poderoso processador Intel Core i9-12900KS de 12ª geração

Finalmente a gigante tecnológica lançou oficialmente nesta segunda-feira (28) o seu poderoso Intel Core i9-12900KS de 12ª geração. De acordo com a empresa de Pat Gelsinger, este é o processador de desktop mais rápido do mundo!

A Intel anunciou a novidade na sua página oficial onde revela todos os detalhes e a disponibilidade do seu mais recente CPU. De acordo com as informações, o Intel Core i9-12900KS oferece uma frequência turbo máxima de até 5,50 GHz, segundo as especificações do Intel® Thermal Velocity Boost. O chip traz consigo ainda a tecnologia Intel® Adaptive Boost (Intel® ABT) para fornecer a melhor experiência de jog0.

Nas palavras de Marcus Kennedy, diretor geral do segmento de jogos, criadores e desportos da Intel:

A Intel continua ampliar os limites no âmbito dos jogos de desktop com o novo processador Intel Core i9-12900KS de 12ª geração. Baseado na arquitetura híbrida de desempenho de 12ª geração da Intel, este processador pode atingir 5,5 GHz em até dois núcleos pela primeira vez, dando aos jogadores mais radicais a capacidade de maximizar o desempenho.

Com esta frequência, o novo CPU eleva assim o nível conseguido pelos jogadores de computadores de desktop e também pelos criadores de conteúdos.

A empresa adianta que o processador i9-12900KS desbloqueado é o melhor processador para entusiastas de overclock e jogadores que desejam o processador mais rápido disponível. Conta com 16 núcleos (oito núcleos de desempenho e oito núcleos de eficiência) e 24 threads. A potência base é de 150 W e traz 30 MB Intel® Smart Cache para conseguir ainda mais poder e desempenho nos jogos.

É compatível com as motherboards Z690 existentes com BIOS mais recente para a melhor experiência.

O processador ficará disponível a partir do próximo dia 5 de abril de 2022 com um preço recomendado a começar nos 739 dólares. Pode saber mais pormenores do Intel Core i9-12900KS aqui.